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    列民進黨優先法案3大面向 賴清德：讓台灣在國際情勢站穩腳步

    賴清德今（26日）說明，民進黨秉持以人民、國家利益為優先的原則，執政團隊在新會期所提優先法案，涵蓋「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」等三大面向。（資料照）

    賴清德今（26日）說明，民進黨秉持以人民、國家利益為優先的原則，執政團隊在新會期所提優先法案，涵蓋「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」等三大面向。（資料照）

    2025/02/26 16:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕第十一屆立法院第三會期昨天開議，兼任民進黨主席的總統賴清德今（26日）說明，民進黨秉持以人民、國家利益為優先的原則，執政團隊在新會期所提優先法案，涵蓋「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」等三大面向，讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進。

    民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德致詞表示，立法院昨天已經開議，站在台灣最關鍵的時刻，面對全新的任務以及挑戰，他期許全體黨公職，能秉持民進黨的初衷，謹記民進黨是為了追求台灣民主自由而創立的政黨，現在的任務就是要作為守護台灣民主與主權最關鍵的力量。

    賴清德說，民進黨秉持以人民優先、以國家利益為優先的原則，在新的會期，執政團隊也提出，「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」三大面向的優先法案。

    賴盤點，首先是支持產業發展、推動創新經濟。包括因應數位及淨零雙軸轉型挑戰的《產業創新條例》修正草案、支持產業吸引國際人才的《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案、以及建立AI治理方針，並促進AI發展應用的《人工智慧基本法》草案，都代表了，政府有決心，持續協助台灣企業走向世界。

    第二，要持續擴大社會照顧，像是《身心障礙者權益保障法》修正草案、強化職場反霸凌及性平機制的《職業安全衛生法》修正草案、以及建立完善兒童托育服務體系的《兒童托育服務法》草案，都是為了達到「社會支持體系升級」，以及「醫療服務體系升級」。

    賴清德說，第三，要強化安全韌性、鞏固國家安全，包含提升個資保護及資安能量的《個人資料保護法》修正草案，以及守護道路安全的《道路交通管理處罰條例》修正草案，並透過優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標，展現我們保護國家、持續推動國防改革的決心。

    賴清德強調，以上三大面向包含了眾多法案，需要大家團結一致、共同來努力，讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進。

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