上任民眾黨魁後第二波人事案 黃國昌找翟本喬任國家治理學院主任

民眾黨主席黃國昌聘任前台北市政顧問、曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬，擔任民眾黨國家治理學院主任。（資料照）

2025/02/26 16:22

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌上任黨魁後，就黨內一級主管人事上做了些微調動，並於上週宣布首波主管名單，除了聘任前立委賴香伶擔任政策會執行長外，其餘多數主管仍為「柯時代」幹部。民眾黨今日再公布剩餘主管名單，在國家治理學院主任一職上，黃國昌找來前台北市政顧問、曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬擔任。

民眾黨今日下午召開中央委員會後轉述記者會，發言人吳怡萱宣布經中央委員會通過正副主管名單名單包含，國家治理學院主任為翟本喬、組織部副主任李嘉雯、組織部副主任吳士廉、社發部副主任曾鼎文、社發部副主任林志學、文宣部副主任葉郁慧、國際事務部副主任廖偉宏、秘書行政部副主任蔡君婷。

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吳怡萱強調，特別感謝翟本喬願意加入國家助理學院主任一職，還是以無給職身份，未來國家治理學院會不定期舉辦講座或研討會，藉此擬定未來的政策跟作為。此外，在新任主管就任後，需要加強跟黨公職、各地方黨部之間聯繫，民眾黨會在近期舉辦共識營，參照去年邀請台灣民意基金會董事長游盈隆做演講，今年同樣比照辦理，找熟悉國際政經情勢的專家學者來為黨公職上課。

媒體詢問，翟本喬是否有加入民眾黨？黃國昌未來是否為指定翟為中央委員？吳怡萱說明，黃國昌在人才聘用上，絕對跟前主席柯文哲一樣，只要能認同民眾黨價值理念，並對民眾黨未來公共政策議題論述更深化、更加分，都會認為他是一位適合人才。

吳怡萱說，指定中央委員的部分，希望大家給黃國昌一些時間，目前還在徵詢當中。至於翟是否已入黨？她僅說，民眾黨不會為特定個人回答有無入黨。

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