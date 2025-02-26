涉詐助理費案頻傳 賴清德：民進黨籍民代公費助理禁用「三親等」

賴清德今（26日）在民進黨中常會提案，要求擔任民意代表的黨公職，公費助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。（資料照）

2025/02/26 16:12

〔記者陳政宇／台北報導〕民意代表涉詐助理費爭議頻傳，引發社會關注。據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德今（26日）在中常會提案，要求擔任民代的黨公職，公費助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，並須提供多元管道培育優秀專業人才，民進黨要用最高標準要求自己。

民進黨今下午召開中常會，據發言人吳崢會後轉述，賴清德致詞表示，近年來各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，他要在此向全黨所有民意代表約法三章。

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賴清德說，第一，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使本黨形象受損。第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。

賴續指，第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人的託付，與全體黨公職共勉。

民進黨立委王定宇受訪說，賴清德席間有提到這不是針對個案，並要求中常會做出決議，有必要就提出經過全國黨代表大會通過；不過，若要求三等親內不能擔任公費助理，助理並不是那麼好找，會議有提到給予半年內的時間調整，否則將以規章黨紀處理，現場大家掌聲鼓勵，都認為這是好事、並要求盡快實施。

另據轉述，民進黨秘書長林右昌亦表示，將研議是否納入黨章。賴清德則要求，要在半年內尋求優秀人才。

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