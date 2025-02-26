黃國昌挨轟「刪預算還敢蹭棒球」 民眾黨：體育署今年多20億

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/26 16:13

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣隊昨晚力克西班牙，挺進2026世界棒球經典賽，民眾黨主席黃國昌隨即在臉書發文祝賀，卻遭大批網友留言嘲諷，「預算刪起來、贏球蹭起來！」「刪預算還敢蹭」等語。民眾黨今日反批，民進黨在做的事情相當可笑，贏球就是Team Taiwan、輸球就是刪預算，並強調今年體育署預算比去年多了20億，正面的解讀應該是在野黨增加了體育署的預算20億。

民眾黨今日下午召開中央委員會後轉述記者會，發言人吳怡萱受訪時表示，這應該是部分網友的想法，他們可能被民進黨側翼帶風向。民眾黨要為台灣選手加油，但非常不能接受在看棒球時，出現了政治口水。體育署今年編的預算史上新高，在野黨在國會刪減、凍結的預算都沒有影響到球員，而是合理的監督體育署官員。

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吳怡萱說明，情蒐相關的經費是運動發展基金所補助的，出國的旅費也是官員的出國旅費，跟球員無關，很多事情是在認知上被刻意帶風向，民眾黨非常遺憾。

文宣部主任李頂立則表示，民進黨在做的事情相當可笑，贏球就是Team Taiwan、輸球就是刪預算，往往只有在體育賽事上才能看到大家團結一心，當台灣英雄在國際賽事上為台灣團結時，卻還是有人在台灣內部製造不團結的聲音，是為了民進黨嗎？

李頂立強調，今年體育署預算比去年多了20億，正面的解讀應該是在野黨增加了體育署的預算20億，若在野黨不同意此事，不認同體育的發展，這多出來的20億不會通過。

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