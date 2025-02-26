北市士林地區農會理事長選舉傳賄選 檢警調搜索帶回20人訊問

台北市士林地區農會葉姓理事長，涉嫌以不正利益行賄選舉權人，並以人頭會員綁樁，涉違反農會法、刑法偽造私文書罪，士林地檢署今指揮警、調搜索農會及住處等10個處所，帶回葉等18名涉案人、2名證人訊問，預計稍晚移送士檢複訊。（資料照）

2025/02/26 15:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市士林地區農會葉姓理事長，涉嫌以不正利益行賄選舉權人，並以人頭會員綁樁，涉違反農會法、刑法偽造私文書罪，士林地檢署今指揮警、調搜索農會及住處等10個處所，帶回葉等18名涉案人、2名證人訊問，預計稍晚移送士檢複訊。

全國各地農漁會正進行理事長改選作業，日前已結束小組長及會員代表選舉，士檢接獲檢舉情資指出，士林地區農會葉姓理事長涉嫌於選舉期間賄選，今指揮台北市調查處、士林警分局發動搜索約談。

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據了解，葉姓理事長涉以虛增人頭會員方式增加票數，另涉與數名會員期約賄選，涉違反農會法47條「對有選舉權之人，要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以不行使其選舉權或為一定之行使罪」，人頭會員方面則涉犯刑法偽造私文書罪。

士林地區農會會員逾2400人，轄區腹地包括大部分陽明山區，其竹筍、海芋、桶柑及花卉蔬菜均頗受歡迎。去年1月即曾傳出士林農會中有人在大舉吸收人頭會員，檢調也接獲檢舉指出葉涉賄選。葉於2017年即曾被控向對手陣營提出以總幹事職務為籌碼換票尋求支持，被法院依違反農會法之交付不正利益賄選罪，判處5月徒刑。

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