為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市士林地區農會理事長選舉傳賄選 檢警調搜索帶回20人訊問

    台北市士林地區農會葉姓理事長，涉嫌以不正利益行賄選舉權人，並以人頭會員綁樁，涉違反農會法、刑法偽造私文書罪，士林地檢署今指揮警、調搜索農會及住處等10個處所，帶回葉等18名涉案人、2名證人訊問，預計稍晚移送士檢複訊。（資料照）

    台北市士林地區農會葉姓理事長，涉嫌以不正利益行賄選舉權人，並以人頭會員綁樁，涉違反農會法、刑法偽造私文書罪，士林地檢署今指揮警、調搜索農會及住處等10個處所，帶回葉等18名涉案人、2名證人訊問，預計稍晚移送士檢複訊。（資料照）

    2025/02/26 15:42

    〔記者張文川／台北報導〕台北市士林地區農會葉姓理事長，涉嫌以不正利益行賄選舉權人，並以人頭會員綁樁，涉違反農會法、刑法偽造私文書罪，士林地檢署今指揮警、調搜索農會及住處等10個處所，帶回葉等18名涉案人、2名證人訊問，預計稍晚移送士檢複訊。

    全國各地農漁會正進行理事長改選作業，日前已結束小組長及會員代表選舉，士檢接獲檢舉情資指出，士林地區農會葉姓理事長涉嫌於選舉期間賄選，今指揮台北市調查處、士林警分局發動搜索約談。

    據了解，葉姓理事長涉以虛增人頭會員方式增加票數，另涉與數名會員期約賄選，涉違反農會法47條「對有選舉權之人，要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以不行使其選舉權或為一定之行使罪」，人頭會員方面則涉犯刑法偽造私文書罪。

    士林地區農會會員逾2400人，轄區腹地包括大部分陽明山區，其竹筍、海芋、桶柑及花卉蔬菜均頗受歡迎。去年1月即曾傳出士林農會中有人在大舉吸收人頭會員，檢調也接獲檢舉指出葉涉賄選。葉於2017年即曾被控向對手陣營提出以總幹事職務為籌碼換票尋求支持，被法院依違反農會法之交付不正利益賄選罪，判處5月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播