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    首頁　>　政治

    控沈伯洋拿國外組織補助 新黨告發涉違反國安法

    新黨副秘書長游智彬（左）、青年部副主任譚傳紹（中）等人，今日赴台北地檢署告發民進黨立委沈柏洋涉違反國安法。（記者王定傳攝）

    新黨副秘書長游智彬（左）、青年部副主任譚傳紹（中）等人，今日赴台北地檢署告發民進黨立委沈柏洋涉違反國安法。（記者王定傳攝）

    2025/02/26 16:03

    〔記者王定傳／新北報導〕國民黨立委近日質疑民進黨立委沈伯洋，接受國外組織援助，要求比照民眾黨立委吳春城因壯世代爭議辭職，新黨副秘書長游智彬、青年部副主任譚傳紹等人，今日更赴台北地檢署告發沈柏洋涉違反國安法。

    譚傳紹指出，台灣民主實驗室（DTL）被爆出5年內獲得美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬9600美元，引發外界質疑，其前執行長、現任理事、民進黨立委沈伯洋是否涉犯《國安法》？要求地檢署盡快查辦。

    游智彬表示，沈伯洋在立法院領台灣人民的血汗錢，勾結外國勢力，領取美國人的錢財傷害台灣民主，接受外國勢力資助，長期干預台灣政治、抨擊台灣政黨，已經涉嫌違反國安法。

    但對此，沈伯洋已透過臉書表示，吳春城的問題是「一、提了一個圖利自己的法案；二、自己當立委的同時，還兼自己的協會理事長；三、在有影響力的情況下，協會拿到政府標案」。

    沈並指，自己所提國安法案，一直被民眾黨擋，且被提名不分區後，就辭掉所有理事長職位，民主實驗室在他被提名後，直接宣布放棄申請任何政府標案，反問藍營：「到底哪裡一樣？」

    沈伯洋表示，「我原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？國民黨真的覺得這是一個問題？這樣要辭職？你們這些議員是在害國民黨現在的立委吧？」

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