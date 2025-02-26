嘉市追思228 民團籲將228事件編入教材

228事件78週年前夕，嘉市各界今天上午在228紀念碑前舉辦追思紀念會，並向受難者獻花哀悼。（記者丁偉杰攝）

2025/02/26 16:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕228事件78週年將至，嘉義市各界今天上午在228紀念碑前舉辦追思紀念會，民間團體「諸羅天光團隊」在活動開始前在現場發放追思紀念小冊子，傳達「追思228不能再行禮如儀，流於形式，有體無魂」，並呼籲市府將228事件編入教材，教育下一代，不讓慘事再發生。

追思活動在愛樂合唱團演唱中進行，由基督教長老教會嘉義中會議長戴乃宣牧師為228受難者與家屬祝禱，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩、撫慰受難家屬。

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市長黃敏惠、前監察院長張博雅、立委王美惠、嘉市議長陳姿妏、嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森與受難者家屬等各界人士逐一獻花，致上崇敬追念之意。

黃敏惠說，228追思不僅是對歷史的回顧，更是對公平、正義與和平的堅持。嘉義是228事件中受創最深的地區之一，1989年，由時任市長張博雅推動，全台第一座228紀念碑在嘉市落成，象徵著對歷史傷痛的省思與警惕，提醒我們記取教訓，避免重蹈覆轍。

江榮森表示，228事件已經78年，在這一個人為的屠殺事件中，蔣介石是加害者，無須人民瞻仰；他再度疾呼拆除中正紀念堂蔣介石銅像，達成公義和平社會。

諸羅天光團隊、桃山人文館快樂公民學苑創辦人林瑞霞說，德國的轉型正義將二戰時期集中營轉型為觀光紀念館，讓後人記取教訓；嘉義是228事件中最慘烈發生地之一，期待市府將228事件針對每個人物做調查後，編入教材，以古鑑今，教育下一代，不讓慘事再發生。

嘉市228紀念文教基金會自今天起至3月23日舉辦「228事件78週年嘉義地區特展』，透過全台28座228紀念碑的建造始末、設計理念及交通位置展出，讓大家瞭解78年前在台灣各地的228事件。

桃山人文館快樂公民學苑創辦人林瑞霞（右）發送追思紀念小冊子給嘉義市長黃敏惠（中），呼籲市府將228事件編入教材。（記者丁偉杰攝）

嘉市228追思紀念會，與會者向受難者默哀。（記者丁偉杰攝）

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