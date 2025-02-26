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    民進黨要「藍4都」帶頭發錢 國民黨：是在說綠縣市做的很爛發不出現金？

    國民黨發言人楊智伃（中）表示，民進黨把苗頭指向藍營縣市，所以南部的高雄、台南都不要普發現金了嗎？（記者林欣漢攝）

    國民黨發言人楊智伃（中）表示，民進黨把苗頭指向藍營縣市，所以南部的高雄、台南都不要普發現金了嗎？（記者林欣漢攝）

    2025/02/26 15:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，立法院國民黨團主張每人普發1萬元。民進黨今（26）日要「藍4都」帶頭發錢，對此，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨把苗頭指向藍營縣市，所以南部的高雄、台南都不要普發現金了嗎？還是民進黨發言人吳崢在說高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人做的很爛、發不出現金，是這樣子嗎？

    楊智伃指出，國民黨智庫民調顯示，有66.3％民眾支持普發現金，其中更有72％的民眾來自桃竹苗、中南部縣市，大家都支持普發現金，尤其是中南部的民眾，「我想問吳崢，所以中南部的民眾都不要普發現金了嗎？台南高雄都不要了嗎？」

    楊智伃表示，民進黨今天把苗頭指向藍營縣市，所以高雄、台南都不要普發現金了嗎？還是吳崢在說陳其邁、黃偉哲等人做的很爛、發不出現金，是這樣子嗎？

    楊智伃說，民進黨如果支持普發現金，可以在立法院提案，如果反對也可以在立法院投票，民進黨團總召柯建銘可以要求黨籍立委都按反對，為什麼不做？她強調，不要再找亂七八糟的理由，拒絕還給民眾他們應得的納稅錢，國民黨也會堅持，希望建立一個制度，讓未來的超徵稅收能返還給民眾，而不是被民進黨當作私房錢拿去亂用。

    國民黨團書記長王鴻薇也說，民進黨從他們的發言人到立委，都是不懂預算、不懂裝懂，去年中央政府超徵5283億元，台北市、新北市一年的預算各只有2千億、2千2百億元，雙北加起來的預算都還不到超徵的預算，民進黨的意思是，這些超級富豪不肯發錢，要讓一般的上班族去發錢？民進黨要迴避這個議題，找出這些完全不懂預算的發言人在秀下限，只是丟臉而已。

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