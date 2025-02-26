曹興誠稱自己被中共誹謗 徐巧芯：你承認有中國小三哪算誹謗

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/02/26 15:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕近日陷入「中國女友」風波的聯電創辦人曹興誠，今天在臉書指這是中共地下黨員在移轉焦點，請大家別中計，笑看敵人耍寶，並指中共的目就在誹謗，還有自己領銜罷免的國民黨立委徐巧芯已經加入了中共地下黨員的行列。對此，徐巧芯今在該臉書底下留言，要曹拿出自己是黨員的證據，並嗆曹，「你自己承認有中國小三，哪裡算是誹謗？」

徐巧芯表示，從她的觀點來看，真正通敵叛國的是把台灣的技術轉移到大陸，然後又背叛中華民國跑去當新加坡人的曹興誠，「目前大家都覺得耍寶的是你，只有你一個人還不知道」。在國際論壇上大談小三跟不堪入目圖片的只有曹興誠一個；捐錢不知道捐到哪裡去的也只有曹興誠一個。

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徐巧芯說，要抹黑她是「中共地下黨員」，請問曹興誠的證據在哪裡？不要每天都只會空口說白話拿不出任何證據，這才是真正的抹黑抹紅。並強調自己並未參加曾興誠所說的去年四月到北京的相關活動。

徐巧芯說，比起曹興誠抹紅她是中共地下黨員，曹興誠曾經支持兩岸統一的相關主張，還說「可以一直投票一直投票投到統一為止」，曹興誠才比較像共匪吧，到底哪一個才是真正的曹興誠？

對於曹興誠在臉書表示，這次大罷免的目標主要是傅崐萁，徐巧芯質疑，那曹跑來領銜罷免她是罷幾點的？她的選民智商確實夠高，絕對已經看穿看得出來曹興誠的小丑行徑，在地方上只要聽到「曹興誠」三個字，大家不是嘲諷大笑就是問他不是新加坡人嗎？關他什麼事？「發現了嗎？小丑竟是你自己」。

徐巧芯更請問曹興誠，目前提告媒體人謝寒冰一億的進度如何？在此之前，曹講說要告國民黨立委翁曉玲也沒人會相信。

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