曝花蓮縣府民政處長下令查水表對話 罷傅團體：白色恐怖？

花蓮縣政府民政處長明良臻。（資料照）

2025/02/26 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁，事後遭戶政人員到家中詢問，花蓮縣議員質疑「查水表」行為是由縣府民政處長明良臻下令。罷傅團體「微光花蓮」指出，花蓮民政處長明良臻曾以LINE下令公務員外出，而明良臻對於這件事不承認也不敢負責，甚至對大眾說謊，花蓮人站在台灣歷史的十字路口上，打擊中共代理人。

微光在臉書PO文表示，在這個月初發生花蓮市戶政事務所查水表的事件後，隨著時間的推移各項證據慢慢被暴露，這次全台灣五十幾個罷區的查對工作，就「只有」花蓮縣政府派人按電鈴逐戶查對，就花蓮縣政府最有效率最聰明？光是帶著連署書副本離開戶政所就已經違反「個資法」。

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微光指出，這樣的查對工作若讓連署人心生畏懼，還有機會違反「選罷法」，再次強調，查對工作的目的是要查對連署人的「意願」，而不是「筆跡」。花蓮縣政府這樣登門查對的行為，根本只是要讓連署人知道「我知道你有寫連署書而且知道你住哪裡」，這不是脅迫，什麼才是脅迫？

微光續指，罷免跟選舉一樣是我國憲法賦予人民的權利，人民可以選舉，當然也可以罷免在這個民主國家是天經地義的事，想要利用行政的權力試圖製造人民的恐懼，我們要問2025年的今天，花蓮縣政府還在戒嚴時期濫用公權力製造白色恐怖嗎？更可惡的是權責長官花蓮縣政府民政處處長，對於這件事不承認也不敢負責甚至對大眾說謊，枉稱「一切不知情、照規定」，向下推給基層公務員背黑鍋，向上推給中選會。

微光分析，民政處長自己是政務官隨時可以拍拍屁股走人，但基層的公務人員卻要因為違法的命令恐要面對牢獄之災，但我們這次看得很清楚，就連縣府的公務人員也看不下去了，提供許多證據與資料來證明花蓮縣政府查水表這件事就是違法！傅崐萁的爪牙們沒辦法用奧步恐嚇花蓮公民了，全台灣越來越多的人出來支持這場大罷免活動，違法濫用公權力威脅公民的爪牙們，終將面對司法的審判。

微光疾呼，第二階段即將開始，請勇敢的花蓮公民站出來連署，我們不用怕被公權力迫害，因為有許多機制在保護我們，如果你真的受不了傅崐萁了，請你站出來連署；如果你真的受不了他們家族在花蓮橫著走把自己當王，請你站出來連署；如果你真的對於花蓮一直沒發展感到失望，請你站出來連署；如果你對傅崐萁一直跑去中國通敵感到不快，請你站出來連署；如果你對傅崐萁在國會毁滅亂政的行爲感到不滿，請你站出來連署；如果你對國家的未來感到焦慮，請你站出來連署。

微光直言，花蓮人站在台灣歷史的十字路口上，打擊中共代理人，拯救殘破不堪的家鄉，捍衛我們民主自由的國家，罷免傅崐萁！需要你站出來連署！

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