柯建銘指政治生命到8月底 民眾黨團嗆：看誰在立法院比較久

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/02/26 15:29

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘今日召開「大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享」記者會直言，民眾黨的政治生命就到今年8月底，要藍白放下屠刀，立地成佛。對此，民眾黨團反嗆，柯總召，要不要來打個賭，「看是你會在立法院比較久，還是民眾黨立院黨團比較久？」

民眾黨團表示，柯總召不改盤古本性，對記者們開釋、講經說古，今天倒是吐出一句實話，就是，「壯世代法廢與不廢都無傷，因為壯世代法是我跟吳思瑤把它改的完全沒有傷害。」如果「壯促法」沒毛病，那請問民進黨團幹嘛要提案 廢除。

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民眾黨團批評，民進黨發言人吳崢今天也開記者會說，民進黨中央會持續監督廢法進度；立委林俊憲要選台南市長，也拼命用「壯促法」刷存在還嗆他廢定了；此外，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴也是天天喊著「壯促法」是爛法、勒索各部會，現在是怎樣，民進黨立委老的小的都翅膀硬了、爬到柯總召頭上？竟敢公開嗆柯建銘修了爛法，造反了。

「還是，民進黨內部不溝通，全黨都在比誰比較瘋，比較派？」民眾黨團怒嗆，老柯充當起神棍預言家，瞎扯民眾黨在今年8月就會消失，小草也會沒有了，「柯總召，您說我們要不要來打個賭，看是你會在立法院比較久？還是台灣民眾黨立院黨團比較久？」

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