刪體育署預算又蹭台灣隊 周玉蔻批黃國昌：蹭得那麼蠢、那麼笨！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/26 15:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌日前在立法院提案，刪減體育教育推展費減列2000萬、凍結2000萬，以及業務費減列500萬、凍結500萬。然而，昨（26）日晚間台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽成功晉級會內賽後，黃卻發文祝賀，讓不少網友砲轟「蹭球賽」。資深媒體人周玉蔻更直言，「蹭球賽居然也蹭的那麼蠢！那麼笨！」

周玉蔻稍早在臉書發文表示，「Team Taiwan」贏了西班牙，那位「小藍藍主席」臉書立刻蹭上去Po文稱「WBC我們來了」，也被留言罵爆。民眾黨聯手國民黨删減體育署預算一事，讓球迷新仇舊恨湧上心頭，憤慨、抨擊潮湧而至，而這位以關燈知名的黨主席，Po文前難道不知道他這樣的惺惺作態必然引起眾怒反彈嗎？「或者他要的正是討罵、被罵換流量？問題是這種操作畢竟是網紅、個人英雄主義型政客的模式，如今身為八席不分區立委的黨主席，如此這般，所為何來？」

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周玉蔻指出，仔細追根究底，這位「小藍主席」一路走來弱點處處爆，主要還是缺乏組織力、領導力、獨立思考力，以及從政者最必要的反省檢討學習進步力，只能不斷在同溫層裡玩狗咬尾巴遊戲而愈陷愈深，從身不由己到無法自拔。

周玉蔻續指，他的智慧與人格基本功不高，立委任內被罷而受驚嚇後惶惶不可終日，成天鎖定前總統蔡英文進行謾罵，言行外露無疑。他本身思緒混亂、目標飄移、理念空洞，自我攀升、歷練之認知蒼白無知，「我卻是從他那場戶外英文演講表現之差在驚恐中確認的」。

周玉蔻補充，那場演講的殘酷現實，是無論他原先英文說寫讀水準如何，都可以在事前痛下決心、專注投入演練而完成被肯定的成績的。他居然連這麼簡單的功課都做不好？這已經不是驕傲或自大自戀可以解釋的疑慮了。

周玉蔻認為，黃國昌不動腦袋到如此程度，也難怪昨晚臉書Po文會自取其辱。一個學習過公共政策或群眾政治學的政黨人士都知道，如果他的臉書貼文不只是怠惰、不用心地蹭台灣棒球選手的勝利，而是誠意Po文表示，將以小黨角色爭取資源提供台灣隊最大協力，進軍明年的經典賽，並列出未來執行期程，將會引發什麼樣的社會回應？討厭他的人或許會說，他才不會好心支持台灣推動國家棒球隊發展，他就是壞，就是要搞垮台灣！若果真如此，他又仗恃什麼而大言不慚地說2028年要拉下賴清德？

最後，周玉蔻感嘆，連一場舉國注目的關鍵球賽戰果，都無法運用政黨條件和個人位置提升高度，回應社會熱度獲取共鳴，他的未來還能說什麼、要什麼？「我不好意思說他草包，就稱呼為讀過美國長春藤大學博士班的草包吧！反正，這種草包，美國也所見不鮮」。

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