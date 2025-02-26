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    不信林岱樺貪瀆「檢調太草率」 陳茂松：賴清德不可能介入個案

    民進黨中常委陳茂松26日出席中常會，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨中常委陳茂松26日出席中常會，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/02/26 14:46

    〔記者陳政宇／台北報導〕有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，日前喊出「政治干預司法、司法干預初選」，引發譁然。同屬正國會的民進黨中常委陳茂松今（26日）抱屈說，他不相信林岱樺貪瀆，檢調以此一槍斃命、太過草率，也相信兼任民進黨主席的總統賴清德不可能介入個案。

    陳茂松出席民進黨中常會前受訪表示，他自林岱樺十多歲時就認識林家，林父還沒當鳳山市長就認識，家裡開會計事務所，以其經濟環境，不相信有助理費貪瀆這件事，「用貪腐辦一個七連霸立委，辦成今天這樣，笑死人、不夠慎重」。

    陳茂松說，大家在談「政治干預司法、司法干預初選」，這都影射到賴清德，依他個人對賴的認識，賴不會介入個案干涉，盼全國媒體及民眾了解，賴總統不可能干涉個案；至於林岱樺在立委任內有一些基金會或選舉期間的糾葛，他不是那麼了解。

    陳茂松呼籲，希望檢調慎重、依法處理，不要如此草率，一個七連霸立委要用貪瀆一槍斃命，太過草率，辦成現在這樣，檢調單位真的要慎重一點。

    針對林岱樺聲稱「政治干預司法，司法干預初選」一說，陳茂松認為，這是林事發時心情浮躁說出來的話，以他這20幾年與賴清德的相處，賴不可能會介入個案。

    至於日後是否支持林岱樺參選高雄市長到底？陳茂松強調，如果林清清白白，要不要選到底，他沒有意見，能不能出線就照機制來，民進黨裡他最堅持初選，誰出線就誰選，若林岱樺初選出線，當然會支持她。

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