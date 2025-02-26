家族被爆涉溫泉開發弊案！高金素梅：若有關聯就退出政壇

900萬保留地抵2億債高金素梅侄子捲開發弊案 吳靜怡：有沒有中資？

高金素梅家族被爆涉溫泉開發弊案！ 侄子高晉揚否認

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體批露立委高金素梅侄子高晉揚買下價值900多萬元的原住民保留地後，又以2億元的金額抵押給開發商，讓開發商享有土地使用權。高晉揚今否認與高金素梅有關，並否認有所謂弊案，對於投資方是否有中資背景，高晉揚則否認。對此高金素梅表示，如果監察院調查的結果，證實有關聯，那她就退出政壇！

週刊報導，立委高金素梅侄子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚涉及泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，期間高晉揚購買價值900多萬元原住民保留地，之後用2億元高價抵押給開發商。

高晉揚接受媒體電訪時說，從頭至尾高金素梅對此投資案皆不知情也未介入，且「大家都是成年人，做什麼投資只要合法也不需要向長輩報告，長輩也會放心」。他認為週刊報導所說高金素梅家族涉及此案，但他與高金素梅為五等親關係，並非直系親屬，反問「難道姓高的做任何事情都與她（高金素梅）有關嗎」？

高金素梅在臉書PO文表示，針對週刊報導，她本人正式聲明：「高晉陽的阿公，是我的舅舅，我們的親戚關係就是這樣。鏡週刊說的這件事，監委不是已經在查了嗎？那就看監察院調查的結果吧！如果監察院調查的結果，證實我有關聯，那我就退出政壇！」

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