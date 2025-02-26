新竹棒球場覆土開挖！ 綠營質疑挖到原土層 籲市府公佈球場重啟時間

新竹市立棒球場覆土移除進行開挖，民進黨市議員劉崇顯質疑市府可能挖到原土層，除籲檢調勿枉勿縱，也籲市府公開契約內容及公佈棒球場重啟時間。（記者洪美秀攝）

2025/02/26 14:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府近日開挖移除市立棒球場過載覆土，在外野發現大量疑似營建廢棄物及廢寶特瓶，遭市議會民進黨團質疑是為掩蓋及轉移高虹安邱臣遠市府自由車整修工程場地不平整，導致裁判長摔車骨折意外的事件。民進黨團今再度召開記者會，並質疑高虹安市府先前就曾開挖外野，當時並沒有發現不良物，質疑市府有可能挖到民國60年代棒球場剛落成的原土層，但支持市府若發現不該有的營建廢棄物該罰就罰，且應公開棒球場與廠商的契約內容，也籲檢調勿枉勿縱。

市議員劉崇顯指出，高虹安上任之初，就針對棒球場內外野交界處以及外野科學性開挖，深度達30到70公分，這個厚度就是棒球場土壤級配的厚度，但當時沒有發現任何不良物，甚至在週刊爆料挖到營業廢棄物的外野，也曾挖到34公分深，為何過了2年卻發現了廢棄物？

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劉崇顯說，在棒球場土壤級配深度下方，有一半是人工地盤，也就是地下室無樑板的頂板部分，另一部分則是原土層，就是當初民國60年代棒球場落成時已經存在的原土層，高虹安市府應公布目前發現這些廢棄物的開挖深度是多少、是不是已開挖到原土層的範圍？

議員劉康彥表示，新竹地檢署第一時間已針對棒球場疑涉廢棄物清理法分案調查，希望調查可以盡快水落石出、釐清責任，讓違法、說謊的人受到制裁；也要讓沒有違法的人獲得清白跟公道。

劉康彥強調，既然地檢署已調查，呼籲之後新竹棒球場還有任何工程，都應邀集相關單位，如監造、統包商、政風、檢調一起到場，並全程錄音、錄影。另棒球場重啟，高虹安已做過多次承諾，但都跳票，不管是球迷、周邊店家或住戶，最關心的就是到底什麼時候棒球場可以重新啟用、到底地下停車場什麼時候才能停車？希望邱臣遠給球迷、住戶、店家清楚而明確的承諾。

市府工務處表示，棒球場移除覆土工程原定移除球場回填之30至65公分不合乎安全標準的覆土材料，開挖中發現非屬棒球場土層規範之回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視、釐清缺失。

另除磚、瓦，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶，並不合乎就地回填規定的材料，最大粒徑也超過契約文件之施工規範敘明，構造物回填材料應符合「經工程司核可用於回填構造物周圍之材料，其最大粒徑應小於10cm」規定。

新竹市立棒球場覆土移除進行開挖，民進黨市議員劉康彥籲檢調勿枉勿縱。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場覆土移除進行開挖，民進黨市議員劉崇顯質疑市府可能挖到原土層，除籲檢調勿枉勿縱，也籲市府公開契約內容及公佈棒球場重啟時間。（記者洪美秀攝）

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