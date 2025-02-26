我擬修兩岸條例納管中國居住證讓國台辦跳腳 學者：敵國當然要管

中國居住證擬修法納管，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天指出，修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡、影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰。（翻攝直攝）

2025/02/26 14:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正日前受訪表示，越來越多台灣民眾申領中國居住證、定居證及身分證，擬修法將有關事項納入規管。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天警告說，修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡、影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰；學者強調，面對中共要消滅我國主權，不放棄武力併吞台灣，申辦敵國身分證件當然要納管。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會上嗆言，「民進黨當局」故意混淆台胞證、居住證等各類證件概念，打壓相關人員，其目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流。現在又以此為藉口，聲稱將修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡、影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰，如一意孤行，必將自食惡果。

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另外，針對總統賴清德日前表示，為防止中共統戰，將持續推動國安法制改革。陸委會表示，對國安法制會有通盤檢討，正就各項問題加以研究。

朱鳳蓮則指稱，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋「祖國統一」的歷史大勢。「民進黨當局」出於謀獨本性，不斷操弄司法、行政手段製造「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流合作，升高敵意對抗，破壞兩岸關係和平發展。這種開歷史倒車、逆大勢而為的行徑，必將遭到台灣民眾的反對和唾棄。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，修訂兩岸條例納管中國居住證，非常有必要性。中共從來不承認我國是主權獨立國家，也不願接受兩岸互不隸屬，反而認為台灣民眾申辦中華人民共和國的居住證、身分證是理所當然。

洪敬富強調，中共處心積慮要消滅中華民國，否定我國國家主權，強迫台灣接受一個中國原則的九二共識，持續不放棄用武力併吞台灣。面對這種具有威脅性的敵國，台灣民眾要去申領中國居住證、身分證，當然要嚴加規範，台灣必須為了生存發展而努力。

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