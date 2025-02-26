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    曝黃國昌一日北高路線圖 四叉貓：只騎「新北」和「高雄」2段共80公里

    四叉貓PO出民眾黨一日北高路線圖。（圖擷取自 Threads ）

    四叉貓PO出民眾黨一日北高路線圖。（圖擷取自 Threads ）

    2025/02/26 14:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌延續前主席柯文哲「一日北高」的傳統，將率領黨公職從土城看守所開始一路騎到新竹代天府，接著再騎到最終站高雄大義國中，完成「一日北高」目標。對此PTT網路紅人「四叉貓」PO出黃國昌的路線圖，稱「所謂的黃國昌一日北高，就是只有騎新北和高雄這兩段路，黃國昌總共騎了80公里」。

    四叉貓在社群平台ThreadsPO出民眾黨一日北高路線與停靠站的圖片，可以看到黃國昌一開始從台北看守所騎到台塑桃園儲運站，接著再從大義國中騎完路線，四叉貓在貼文中表示「所謂的黃國昌一日北高，就是只有騎新北和高雄這兩段路，黃國昌總共騎了80公里。」

    四叉貓嘲諷表示「幫大家算好了，黃國昌這兩段路總共騎了80公里，讓我騎說不定都能騎完呢（甩馬尾）」

    網友們看到貼文後紛紛留言「好丟臉，這樣叫一日北高」、「頭尾才有鎂光燈，所以要擺拍當然是騎這兩段。」、「蔥到南部只有最後一段，而且還是半夜，是怕被嗆嗎？」、「這只是一日去北跟高，沒有北到高吧？很符合他偽君子的身分」

    四叉貓稱黃國昌騎這2段路約80公里。（圖擷取自 Threads ）

    四叉貓稱黃國昌騎這2段路約80公里。（圖擷取自 Threads ）

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