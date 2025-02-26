高喊「反惡罷護台灣」 民團：團結社會對抗民進黨大惡罷行動

國民黨立院黨團總召傅崐萁出席「社會團體反對民進黨惡罷」記者會。（記者王藝菘攝）。

2025/02/26 14:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘年初揚言罷免國民黨立委，目前中選會已收到52位立委罷免提案。台灣社會團體今舉行「社會團體反對民進黨惡罷」記者會，高喊「反惡罷，護台灣」，將團結社會各界力量，對抗民進黨推動的大規模惡意罷免行動。

全國教育產業總工會、中華民國公教軍警消聯合總會、工商建設研究會、中華民國旅行商業同業公會、全國退休教師聯盟、中華民國公教軍警消聯合總會及中華民國基層藥師協會等多個民團，今天共同呼籲「反惡罷，護台灣」。

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台灣社會團體發出「反惡罷」共同聲明，指最新民調有高達56％的民眾支持立即停止大罷免，民進黨卻刻意忽視民意，發起「全台大惡罷」，不顧民生，浪費人民納稅錢，挑起政治對立。執政最重要的是治理，不是一直在選舉，台灣社會目前存在這麼多需要朝野合作共同解決的問題，卻寧可視而不見，讓國家繼續空轉。台灣社會團體將團結社會各界力量，對抗民進黨推動的大規模惡意罷免行動。

傅崐萁受邀出席表示，國民黨今天受邀和社會團體一起探討，這個國家生病了，而且非常嚴重。在賴清德總統領導下，不斷在撕裂台灣這塊土地，只有顏色而非國家和台灣的認同，非我族類殺之無赦。

傅崐萁表示，許多罷免案第一階段已經成案，讓他覺得瞠目結舌，在賴總統一手領導下，把台灣的民主價值摧毀於無形，而且無一倖免。無非就是要把整個國家的民主制度完全壓制，讓賴總統、賴皇帝能夠重新掌握國會，拿回立法院院長。大罷免最終的目的就是要罷免立法院長韓國瑜，讓柯建銘能夠沐猴而冠、粉墨登場，讓立法院成為總統府的立法科。

台灣社會團體最後訴求，請國民黨黨團推動福國利民之民生法案為優先法案。一，維護公教人員尊嚴與權益，停砍年金；二，超徵稅收，普發現金，還稅於民；三，維護國人健康，符合國際趨勢，核電延役，打造2025非碳家園；四，修惡勞基法，還我勞工假；五，推動長照保險，優化健保點值；六，解除禁團令，恢復兩岸觀光旅遊。

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