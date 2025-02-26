黃國昌率黨公職挑戰「一日北高」 律師林智群：沒搭保母車跑得完才怪

台灣民眾黨主席黃國昌16日出席一日北高行集訓，並接受媒體採訪。（資料照）

2025/02/26 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨天宣布以接力方式延續柯文哲228騎自行車「一日北高」活動；其中，黨主席黃國昌擔任第一棒，將率領黨公職從台北看守所騎到新竹代天府。不過，律師林智群今天提出質疑，指行程表排了十幾個停靠站，可能會拖到時間，「這樣沒搭保母車跑得完才怪。」

民眾黨在臉書預告活動，稱今年不只從台北關渡宮出發，還加開土城賽道，由黨公職接力，從清晨的台北看守所為起點，「要把信念傳達給阿北（柯文哲）」，一路向南。

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據民眾黨公布的行程表，將由黃國昌擔任第一棒，以台北看守所為起點，沿路到關渡宮、新竹代天府、苗栗通霄、彰化伸港保天宮、雲林口湖、嘉義布袋、台南將軍口寮，歷經17個站點，預計3月1日凌晨2點多抵達終點高雄大義國中。

對此，林智群在臉書發文指出，如果全程都在騎的話，是可能的。但民眾黨排了十幾個停靠站，每站排15至45分鐘，還是表定，碰到一堆人要不要打招呼？會不會拖到時間？「這樣沒搭保母車跑得完才怪」。

民眾黨公布的「一日北高」行程表。（擷取自民眾黨臉書）

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