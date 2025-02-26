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    勞工處副處長林東山涉貪收押 王婉諭：國民黨完全執政竹縣淪貪腐溫床

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/02/26 13:26

    〔記者林哲遠／台北報導〕新竹縣政府勞工處副處長林東山因收受禮券、放水勞檢，涉嫌貪污遭竹院裁定羈押禁見。時代力量黨主席王婉諭表示，新竹縣政府短短兩年內已發生第四起涉貪案件，貪腐問題層出不窮，顯示整個縣府早已藏污納垢、與不法利益水乳交融。

    王婉諭指出，從新竹縣長楊文科、工務處長江良淵、工務處聘員，再到昨日的勞工處副處長，一個比一個還要貪。國民黨長期完全執政，掌握縣長、立委、議會資源，但卻讓新竹縣淪為貪腐重災區，政治環境遭到嚴重破壞，民眾權益更不斷被犧牲。

    貪瀆橫行的縣府，不僅內部官員貪腐成風，更放任地方亂象百出，王婉諭批評，竹北建商天坑、竹東黑道槍擊、新埔工廠大火等事件接連發生，嚴重影響公共安全。這些事件不只是單一個案，而是整個縣府無能、迂腐，對地方治理毫無作為，才會讓這些問題一再發生，造成民眾重大損失。

    王婉諭呼籲，這次的調查應該擴大，不只針對勞工處副處長個人，而是要徹查整個新竹縣政府是否還有哪些貪腐的官場文化。特別是近年來新竹縣工安事件頻傳，包含勞工處處長在內，是否有官員收受好處、放任資方違法，甚至刻意放水勞動檢查，才讓工安事故一再發生，必須查清楚、究責到底。

    她強調，新竹縣這座年輕的科技城，不能繼續淪為貪腐的溫床。唯有徹底查辦縣府內部的貪瀆行為，才能恢復新竹縣的政治清廉，讓人民的權益不再被貪官污吏踐踏。

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