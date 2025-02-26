藍白接連攻擊 曹興誠：大罷免斬斷中共地下黨員在國會間諜行動

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/02/26 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲又指控他過去答應要捐給清大1500萬卻食言。對此曹興誠表示，各選區罷團的領銜人，請不要擔心中共地下黨員的抹黑抹黃，選民智商夠高，反而會同仇敵慨，更加團結，這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在我們國會的間諜行動。

曹興誠在臉書PO文表示，自從出面擔任領銜人，在北市第七選區發動罷免徐巧芯以來，一些本身充滿爭議的人，包括蔡歪元，徐巧芯、謝寒冰、翁曉玲等等，群起對曹興誠謾罵、造謠、抹黃、甚至近三十年前的往事，都可以挖岀來，竄改歷史。這跟變造相片，手法一致，目的就在誹謗，他們玩這些低級違法的把戲，是想轉移焦點，分散大家的注意，希望大家無視藍白立委通敵叛國的罪行。

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曹興誠指出，所以他對這些誹謗汙衊，將默默蒐證，而不公開作任何回應。例如翁曉玲要出乖露醜，就由她自己去表演，曹不會陪她作秀。等蒐證完畢，一狀告上法院即可，曹興誠建議其他罷團領銜人，不要理會藍白的各種奧步。那些誹謗中傷的花樣，只要見怪不怪，其怪自敗，心情泰然自若，笑看敵人耍寶，是這個時候我們需要的修養，大家別忘了，這次大罷免，我們主要目標是傅崐萁。

曹興誠續指，傅在廣州暨南大學受訓拿到博士學位，而暨南大學為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校，換句話說，傅是經過中共統戰部培訓的地下黨員，所謂中共地下黨員，就是聽命於中共，而隱匿其黨員身分者；傅崐萁即屬此類。而聽命於傅琨萁的，如徐巧芯、王鴻薇、羅致強等，當然也已經加入了中共地下黨員的行列。

曹興誠分析，目前關心的焦點，該問的問題，是傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇等17名藍白立委，去年4月跑去北京朝拜時，接受了王滬寧和宋濤的什麼指示？最近傅崐萁去香港，有無密會中共國安部官員？有無再接受指示，進一步顛覆台灣？前中共香港地下黨員梁慕嫻，2024年2月對中央社表示：「中共地下黨員在全世界積極活動著，台灣是最重要的地方，早就布好了很多火種。各界都在問：中共會不會武力攻台？其中一個關鍵就是中共要確保在台灣的『裡應外合』不會失誤，才膽敢動武。如果斬斷這些間諜活動，人人團結反共，中共自然不敢輕舉妄動。」

曹興誠直言，這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在我們國會的間諜行動。我們要以防疫的精神，全面動員，務必將這些病毒消除殆盡，全部罷免，才能維護台灣的民主自由和安全，至於各選區罷團的領銜人，請不要擔心中共地下黨員的抹黑抹黃，我們選民智商夠高，知道這些都是中共的鬥爭手段，不會受到影響而分裂，反而會同仇敵慨，更加團結，大罷免必勝必成！

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