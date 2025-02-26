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    承認了！陳佩琪澄清只下10萬斡旋金 反問看房怎成貪瀆罪證？

    前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    2025/02/26 13:05

    〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，週刊昨披露柯妻陳佩琪去年選後曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。陳佩琪昨日澄清，她拿10萬去斡旋一棟6000萬、約和他們信義路住家等值的房子，並質疑她看房卻變成網軍、名嘴口中萬惡不赦的行為，代表他們有貪瀆的證據？

    陳佩琪昨在臉書寫道，他們從小孩出生，就持續贈與他們資金做投資，2010年也用這些資金買下了她名下一間沒有電梯的公寓，也拿到了國稅局一等親之間買賣的免稅證明，去年有感於老年沒電梯的不便，加上退休規畫，於是想讓小孩賣掉公寓後改買他們現今的住所，取回的資金再加賣農地的錢（農地當時已經找到買主），想看房買個合適的退休窩居。

    陳佩琪強調，看房變成網軍、名嘴口中萬惡不赦的行為，代表他們有貪瀆的證據？她拿10萬去斡旋一棟6000萬、約和他們信義路（價值6500萬）住家等值的房子。

    此外，針對民進黨台北市議員簡舒培昨爆料，陳佩琪看豪宅時，房仲們被要求站兩側拍手歡迎，民眾黨立院黨團主任陳智菡今日受訪時表示，陳佩琪在衡量經濟狀況後，給了房仲10萬元斡旋金，而房子開價6千萬元，並不是上億元的豪宅。她批評，簡舒培身為台北市議員，卻把人家的私事拿出來大肆炒作，請簡舒培拿出影片並交代人、事、時、地、物，否則就是在造謠。

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