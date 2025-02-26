北美台灣商會捐贈22.5萬美元 支持佛羅里達颶風災害救援

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）宣布捐贈22萬5000美元給佛羅里達志願者基金會，以支持佛州颶風災害救援工作。（北美洲台灣商會聯合總會提供）

2025/02/26 12:44

〔記者黃靖媗／綜合報導〕北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）宣布捐贈22萬5000美元給佛羅里達志願者基金會，以支持佛州颶風災害救援工作，希望幫助去年受颶風重創的佛羅里達社區。捐款已於昨日下午2時在佛羅里達州塔拉哈西的佛州商務部舉行捐贈儀式正式移交。

TCCNA會長陳世修（Arthur Chen）表示，他們與佛州人民站在一起，共同面對這場災難的恢復工作，希望透過捐款為重建工作提供協助，並為受影響的家庭與企業帶來急需的救濟。

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TCCNA指出，捐贈儀式由佛羅里達州商務部長凱利（J. Alex Kelly）、台灣駐邁阿密台北經濟文化辦事處總領事周啟宇、佛羅里達州經濟發展副部長Jason Mahon、佛羅里達商務部首席營運官兼SelectFlorida臨時總裁Matt Swanson、佛羅里達志願者基金會總裁Josie Tamayo，與佛羅里達州商會總裁Mark Wilson共同參與。

TCCNA表示，周啟宇之前也代表台灣政府捐贈30萬美元以支持佛州颶風災害救援，展現出台灣政府與美國台灣僑界共同參與慈善事業的精神，並進一步彰顯「Taiwan can help」的國際人道關懷精神。

周啟宇會中提到，台灣與佛州緯度相近，同時受到颶風及颱風的侵襲，佛州在州長迪尚特（Ron DeSantis）的帶領下，有效率地在災後第一時間展開救援行動，是台灣能向佛州學習的地方；凱利也認為雙方在急難救助方面應積極簽署合作備忘錄，交換經驗。

佛羅里達志願者基金會總裁Josie Tamayo致詞表示，感謝台灣政府及在美國的台美商界的捐款，也說明基金會在協調全州災害應對和恢復行動方面發揮著關鍵作用，確保資源能夠有效地分配到受災社區，他也強調，災後重建需要更多能慷慨解囊的社群支持。

TCCNA為成立於1988年的非營利組織，由北美各大都會區的39個地方台灣商會組成，其中包括佛羅里達州的邁阿密、奧蘭多及坦帕灣等三個地方分會；TCCNA致力於促進台美經濟與商業發展，同時透過慈善活動支持需要幫助的社區。

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