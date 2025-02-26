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    中資背景「宏泰58」斷我海纜 管碧玲：列黑名單「中度威脅」

    海巡署登上「宏泰58」查察。（海巡署提供）

    海巡署登上「宏泰58」查察。（海巡署提供）

    2025/02/26 12:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中資背景多哥籍「宏泰58」輪船涉嫌下錨時拖斷電纜，海委會主委管碧玲今（26）日指出，「宏」輪在海巡署的黑名單之中，屬於「中度威脅」，有非常強證據指向它造成斷纜。她說，台灣斷纜事件不排除背後有中國灰色襲擾，外力造成都以國安層級因應。

    管碧玲上午主持「查獲毒品工廠及走私大麻、私菸聯合記者會」，她受訪時針對「宏泰58」輪船處理提出說明。

    管碧玲表示，權宜輪在台灣海域滯留，海象不好時會下錨，結果勾斷海纜，這次有非常強證據證明「宏」輪造成斷纜，目前以違反電信管理法移送，但其船上發現有不尋常的物品及人，要分辨它是故意或意外，對我方是很大挑戰。

    管碧玲說，不排除台灣斷纜事件背後有中國灰色襲擾，中國利用台灣是民主法治國家，灰色襲擾沒有辦法在台灣的法制體系裡面被明確化，若沒有提升到國安層級，要扣留帶案都有法治問題，例如2月16號也有台馬2號斷纜事件，就用國安程序處理，帶回國籍漁船。

    她指出，政府對海纜守護有好幾層，包含航港局有智慧航安系統，警示滯留海纜區船隻；中華電信僱用民間船隊巡查；海巡的超前部署有特定名單，分層分工守護，斷纜過去5年40餘案，逐年減少，今年比較多有6件，但有海象不好或老舊斷纜，而外力造成都以國安層級處理。

    她說，海巡署高規格超前部署，掌握黑名單52艘並予以分級，「宏泰58」輪船屬於「中度威脅」。

    管碧玲說明「宏泰58」輪船處理。（記者洪臣宏攝）

    管碧玲說明「宏泰58」輪船處理。（記者洪臣宏攝）

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