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    國台辦嗆不承認廣州暨大學歷「荒謬」 學者：台生是中國重點統戰對象

    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    2025/02/26 12:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部日前宣布，全面禁止台灣各大學與中國統戰部直屬的廣州暨南大學、華僑大學交流合作，亦不採認學歷。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反嗆，所謂「保護青少年免予被統戰」純屬無稽之談、荒謬至極；學者指出，在共產黨統治下，教育只為黨國服務，台灣學生是中共重點統戰吸收的對象。

    朱鳳蓮在國台辦例行記者會宣稱，台灣學生可以參加廣州暨南大學、華僑大學兩校聯招考試，來這兩所學校就讀。暨大、華僑都是中國知名大學，學術水準和社會聲譽享譽海內外，其中暨南大學前身暨南學堂早在1906年成立。

    朱鳳蓮指出，多年來，兩所大學培養了大批優秀學生，包括港澳台僑學生，為加強中國與港澳台的聯繫做出重要貢獻。「民進黨當局」有關人士聲稱所謂「保護青少年免予被統戰」純屬無稽之談、荒謬至極。

    朱鳳蓮聲稱，近年來，民進黨「聞統色變」、逢中必反，惡行擢發難數，近來更是花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範統戰之名，行阻撓兩岸教育之道。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，在共產黨統治之下，中國的高等教育是完全沒有獨立性、自主性，「黨管教育」一切都要服膺黨的意識形態。

    洪敬富指出，中共會選定重點大學鎖定特定族群，例如暨南大學、華僑大學是針對海外華僑，台灣學生也是中共重點統戰、吸收的對象。中央民族大學則是面向少數民族，立委高金素梅就是畢業於中央民族大學民族學系，這些大學都被賦予特定的政治任務。

    洪敬富提及，國台辦說法是民進黨政府胡扯、哪有什麼統戰，都是無稽之談云云。事實上，教育在中國是為黨國服務，當政治目的被教育部掀開後，中共當然會反擊否認。

    他批評，暨南大學歷史悠久與否，也無法掩飾該校是受中國統戰部指揮，而且中國「985工程」重點建設的大學，有哪一間不是受大學的黨委書記領導，中國已經沒有五四運動的自由開放學風，一切都要以共產黨為依歸，統戰只要它現階段的需要，就極力招收很多在台灣無法進入到好學校的學生，用統戰方式給予很多優惠。

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