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    苗栗縣泰安鄉五星級飯店開發案 苗縣府回應了

    苗栗縣泰安鄉五星級飯店開發案，苗縣府回應了。圖為當時動工畫面。（取自苗縣府網站）

    苗栗縣泰安鄉五星級飯店開發案，苗縣府回應了。圖為當時動工畫面。（取自苗縣府網站）

    2025/02/26 12:51

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    高金素梅家族被爆涉溫泉開發弊案！ 姪子高晉揚否認

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕周刊爆料立委高金素梅姪子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚設籍苗栗縣泰安鄉一處五星級飯店開發案，期間高晉揚購買價值900多萬元原住民保留地，之後用2億元高價抵押給開發商，並稱涉開發弊案。苗栗縣政府今天中午表示，開發案至今歷時已達8年，過程皆依相關法規審查、公開透明。

    苗縣府工商發展處指出，縣府接受汶水湯元股份有限公司申請興建一般旅館方式申請開發「苗栗縣泰安鄉橫龍山遊憩設施區（旅館）開發案」，該公司於2017年2月15日向縣府文化觀光局申請興辦事業計畫，經過預審會議、取得關係部落會議同意文件以及多次審查會議後，2019年8月27日取得興辦事業計畫准予同意。

    苗縣府工商發展處表示，此案經縣府文化觀光局核准興辦事業計畫後，歷經3年環境影響說明書共5次初審會議、2次環評大會，並歷時2年開發計畫共3次小組，會議及區域計畫委員會審查會議，開發案於2022年4月21日准予同意環境影響說明書、2022年8月5日核發開發許可。

    苗縣府強調，開發案相關審查歷程資料皆為政府公開資訊，且環評書件、審查結論及相關審查歷程資料可至環境部環評書件查詢系統下載；開發計畫可至「 非都市土地開發審議作業輔助系統」查詢。

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