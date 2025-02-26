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    高金素梅家族被爆涉溫泉開發弊案！ 姪子高晉揚否認

    立委高金素梅（左）與侄子高晉揚（右）。（圖擷取自臉書）

    立委高金素梅（左）與侄子高晉揚（右）。（圖擷取自臉書）

    2025/02/26 12:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕週刊報導，立委高金素梅姪子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚涉及苗栗縣泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，期間高晉揚購買價值900多萬元原住民保留地，之後用2億元高價抵押給開發商。高晉揚今否認與高金素梅有關，並否認有所謂弊案，對於投資方是否有中資背景，高晉揚則否認。

    高晉揚接受媒體電訪時說，從頭至尾高金素梅對此投資案皆不知情也未介入，且「大家都是成年人，做什麼投資只要合法也不需要向長輩報告，長輩也會放心」。他認為週刊報導所說高金素梅家族涉及此案，但他與高金素梅為五等親關係，並非直系親屬，反問「難道姓高的做任何事情都與她（高金素梅）有關嗎」？

    高晉揚強調，過程皆為合法進行並無所稱的弊案。至於投資方是否有中資背景，高晉揚則說，投資的股東皆為中華民國國民，資金流向當然以新台幣投資，他一概否認與中國投資有關。

    高晉揚也說，投資案有助於帶動地方發展、經濟效益與就業率，不清楚反對團體目的。至於週刊報導「900萬土地竟抵2億」，他則說為不正確報導，金額也錯誤，不多回應。

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