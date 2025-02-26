傳「橘子」和柯文哲鬧翻 挨斥「蔡壁如的影子」

柯文哲貼身帳房許芷瑜（左，白衣），去年在男友林鼎峰（右，橘衣）陪同下至台北松山機場。（讀者提供）

2025/02/26 13:07

〔調查中心／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲貼身帳房許芷瑜，自2018年起跟隨柯，共識6年成為心腹，但去年5月間，兩人大吵一架，只因柯要會面民眾黨中央委員林富男的友人，許認為有爭議勸說不成，私下通報秘書長周榆修，惹怒柯文哲。許芷瑜事後不滿傳訊問柯：「怎麼可以罵我是蔡壁如，我從沒出賣過你」，柯則回應：「你忤逆主上，這才是蔡壁如的影子，趁機先消失一個月。」

許芷瑜是柯文哲的遠親、家臣，是柯媽表妹的孫女。據了解，2018年下半年間，柯文哲要競選台北市長連任時，柯媽要許芷瑜跟著柯文哲，在旁協助相關事務，因此許成為隨行秘書，但許當年的職缺不掛在北市政府秘書處，後來才慢慢浮出檯面，並演變成為比柯的大帳房李文宗還核心的人物。

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不過，許芷瑜也曾和柯文哲起衝突。去年4、5月間，在林富男引薦下，柯要和一名林男友人會面，但許發現該名人士社會風評不佳，可能會帶來風險，不斷勸說仍無果，許芷瑜緊急之下通知周榆修，周立即傳訊息阻止，柯文哲當下暴怒認為，許管太多，要她離開團隊、出國冷靜。

事後，許芷瑜傳訊向柯文哲致歉，但也質問柯怎麼可以罵她是蔡壁如，「真心為你好被你羞辱，投靠敵營、在外批評你的，反而不敢對他們怎樣」、「沒想到你心裡竟覺得我是來監視你，從當你隨行第一天到現在，從沒出賣過你！為什麼真心替你想的，你都覺得在害你，難怪大家只想當好人、看你出包。」

柯文哲則回應，「我懂林富男為了他朋友，讓我有一點危險，我同意做就應承擔事情的成敗，你這麼一講，林富男會覺得你破壞他，再通知周榆修，而不是先跟我講，我覺得你越級了，最大的錯誤是你說要回去，第二天真的走了，這就是忤逆主，當部下的不爽就要走，而且在眾人前，這才是蔡壁如的影子。你就趁機先消失一個月。」

據了解，許芷瑜5月間確實出國至東京念書，期間曾3度回台，最後一次恰巧碰上偵辦人員執行第一波搜索，她隨即逃回日本，檢方當時在柯辦公室垃圾桶搜到一張被撕碎的紙條，寫著「orange出國」，認定許是潛逃出境，將她通緝。

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