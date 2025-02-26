愛玩的小朋友？傳「橘子」地位勝過帳房李文宗

柯文哲的帳房李文宗，曾罵許芷瑜「你跟柯文哲胡搞瞎搞不要以為我不知道」。（資料照）

2025/02/26 13:30

〔調查中心／台北報導〕綽號「橘子」許芷瑜年僅38歲，年紀輕輕成為柯文哲心腹，去年法院開庭時，柯雖稱許只是「愛玩的小朋友」，事實上許經手多件重要庶務，包括柯競總組成募款核心小組時，她負責處理大額捐款，也時常和柯互通有無，地位勝過柯的帳房李文宗，傳出李曾罵許「你跟柯文哲胡搞瞎搞不要以為我不知道。」

去年12月底，台北地院召開接押庭，檢方當時強調許芷瑜的重要性，柯文哲卻不以為然地說：「她只是愛玩的小朋友。」並稱許早在檢方搜索前2個月，去日本念語言學校，根本不知道她案發前有回台灣。

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不過，柯身邊的幕僚對許並不陌生，在團隊的角色舉足輕重，另一方面也是柯媽的傳聲筒。外傳2019年間，許曾傳訊息給李文宗，「李董，新年快樂，剛打給你沒有接，想說禮拜五早上有空嗎?柯媽一直在催，有想法跟你討論一下。」

李文宗雖是柯文哲的親信兼競選總部的財務，但和許芷瑜並不熟識，也很少接觸，他指許芷瑜和柯文哲在組織裡是一組，其他人不知道他們兩個的事；但去年1月間，李文宗曾罵許芷瑜，「你跟柯文哲胡搞瞎搞不要以為我不知道，為什麼柯文哲叫你做什麼你都要聽。」

被柯視為「年羹堯」的蔡壁如則認為，許是很忠實的傳遞者，要她去找誰拿錢或交錢都會比照辦理。另有曾在眾望基金會工作的證人供稱，許芷瑜是擴音器，常跟大家說柯文哲發生的事，另她在市長室時也會和其他同仁一起罵柯市府前辦公室主任、眾望基金會董事謝明珠「穿著很像花蝴蝶」。

許芷瑜普遍被認定是柯文哲的心腹，多數人對她畢恭畢敬。不過，謝明珠對她剖有言詞，批許目無尊長、小動作層出不窮 ，曾向柯反應但沒有用，府内的人都知道許態度不好，凡是要確認市長行程，就變得很跋扈。

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