「橘子」許芷瑜原定去年10月底回國 改逃澳洲墨爾本

前台北市長柯文哲秘書許芷瑜（白衣）去年8月從台北松山機場飛往日本東京。（讀者提供）

2025/02/26 12:55

〔調查中心／台北報導〕前台北市長柯文哲秘書許芷瑜，綽號「橘子」，涉經手京華城案1500萬元賄款，被檢方依違反貪污治罪條例通緝中。本報掌握，許去年出國前曾和柯文哲大吵一架，隨即離開柯的團隊，飛往日本東京遊學，原定同年10月底回台，但10月8日突改飛至澳洲墨爾本，至今下落不明。據悉，許使用免登記預付卡躲避追緝，偵辦人員另揪出她被查扣的手機申辦人竟是柯的隨扈陳文鐘。

去年5月起，許芷瑜4度飛往日本，曾於8月27日晚上短暫回國一天，其家人並不知情，隔日威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇被搜索、拘提時，許則獨自前往診所看牙醫，短暫停留一天後，29日一早，在男友林鼎峰陪同下，再度前往松山機場，隻身搭乘CI-220班機飛往日本羽田機場，而許在台最後身影也被拍下，和男友依偎在一起。

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據了解，許疑似以觀光名義入境日本，未申報攜帶鉅額款項，當時滯留於日本東京地區某旅館，期間並未有任何犯罪或交通違規紀錄，後來疑似受媒體高度關注，她於10月8日晚間搭乘QF-80班機，自日本成田機場飛往澳洲墨爾本，至今下落不明。

去年林鼎峰被傳喚時供述，許芷瑜去日本主要是念書留學，去年9月29日有親自到日本找她，許住在東京秋葉原JR車站附近，當時她有說去年10月底考完試會回國，但後來柯文哲案件越演越烈，許似乎有陸續收到親朋好友，以及民眾黨相關人士，勸說先不要回台，因為她的家人覺得台灣的司法不可相信。

據悉，許芷瑜出國時是使用免實名制登記的預付卡，可躲避定位、不易被追緝，檢方已將她護照註銷，持續透過司法互助，請求他國協助遣返。不過，偵辦人員另抽絲剝繭發現，許被查扣的手機，申辦人竟是擔任柯6年隨扈的陳文鐘，兩人曾被爆過有不正常男女關係，但陳均否認。

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