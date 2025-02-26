林岱樺為「政治干預司法」道歉 民進黨：賴清德態度一致

民進黨發言人吳崢（左）強調，賴清德態度「非常一致」，「司法獨立、勿枉勿縱」，而民進黨也會用最高標準自我要求。右為另一位發言人戴瑋姍。（記者塗建榮攝）

2025/02/26 12:03

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案，傳出因「政治干預司法，司法干預初選」一席話惹怒兼任民進黨主席的總統賴清德，昨天才會特地為此致歉。對此，民進黨今（26）日強調，賴清德態度「非常一致」，「司法獨立、勿枉勿縱」，而民進黨也會用最高標準自我要求，不要觸犯法律。

林岱樺昨發聲明表示，她說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，是因為當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如100多張搜索票等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，使她感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴；這句話並非指控任何民進黨內人員，也非指控恪守職責的司法人員，若她的這一席話有造成任何人的困擾，「我表達歉意」。

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民進黨今於中央黨部舉行「一手砍預算一手發現金，國民黨掏空政府賣空台灣」記者會，由發言人吳崢、戴瑋姍出席，會後有媒體詢及林岱樺的道歉聲明、以及賴清德動怒的傳聞。

對此，吳崢回應，不需要去評論媒體報導這段談話，非常清楚的事實是，賴清德面對所有人，包括從民進黨黨員、中常會上對常委的談話，或是面對電視機前的全國觀眾，講的都一樣，台灣的司法有其獨立性，尊重司法、勿枉勿縱，任何不法行徑都要讓司法做好工作，把不法行為揪出來。

吳崢直言，民進黨是用最高標準自我要求的政黨，任何從政黨員一定要時時刻刻警惕，不要做不妥的事情、不要觸犯法律，否則黨也有機制處理，不論在任何時刻，賴清德向民進黨從政同志、社會報告的態度非常一致。

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