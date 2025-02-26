基隆罷免集中抄名冊？ 鄭文婷向地檢署告發 紀文荃稱自導自演

基隆民進黨籍市議員鄭文婷。（記者盧賢秀攝）

2025/02/26 12:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃領銜提議罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷，鄭文婷今天指出，接到吹哨者指控領銜人在送件當天找了一群人在基隆市某處集中抄名冊，呼籲民眾站出來舉發這種反民主的違法行為，並向基隆地檢署告發。紀文荃則指鄭文婷自導自演，要求鄭拿出證據，他將保留法律追溯權。

鄭文婷指出，各地陸續傳出罷免提議書造假的爭議事件，他近日收到許多民眾的關心與鼓勵，認為國民黨不應以政黨之力，惡意罷免認真服務、專業監督的議員。同時她接獲吹哨者指控，國民黨在遞交罷免連署書當天下午，領銜人紀某還找了一群人在某處集中一起抄名冊，對於這種反民主惡意罷免的違法行為，鄭文婷呼籲仁愛區民眾勇敢站出來舉發，以行動來對抗違法行為。

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她因此呼籲仁愛區的民眾，有任何相關的訊息都歡迎與鄭文婷服務處（電話24278298）聯絡，將會把這些資訊彙整後，作為補強證據，連同已有的資訊一併向基隆地檢署提出告發，遏止這種反民主的違法行為。

紀文荃表示，去年罷樑案時中選會干預地方選委會查核作業手段曾出不窮，民進黨自導自演戲碼民眾看膩了，在罷免理由書內有一條是鄭文婷問政，他質問「如果妳認真服務怕什麼」？

紀文荃歡迎鄭文婷提出證據，他召集了誰抄名冊？他保留法律追溯權。

基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃到中選會送件提議罷免民進黨市議員鄭文婷。（基隆公共事學會提供）

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