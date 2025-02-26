挺罷免公民團體在花蓮被查水表？傅崐萁：民進黨自導自演

國民黨團總召傅崐萁。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 11:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁，事後遭戶政人員到家中詢問，花蓮縣議員質疑「查水表」行為是由民政處長明良臻下令。對此，傅崐萁今受訪表示，謠言止於智者，民進黨自導自演，反串用國家人民的血汗錢買綠媒、網軍、綠團，每天都在謠言治國、謊言台灣。

傅崐萁表示，民進黨就是吃定台灣人非常善良、單純，不斷用各式各樣的詐騙手法來欺騙國人。從這次的總預算就看到，行政院長卓榮泰說他窒礙難行、無法施政，昨天又到立院做了一小時的報告，請問這10年來有哪個行政院長到立法院講一個多小時？

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傅崐萁表示，農曆年前民進黨的部會首長不斷強調各種基層人民的補貼都被藍白刪掉，甚至經典賽大家都希望中華隊贏，連中華隊輸球都說藍白刪預算，結果事實證明，去年體育署的預算才54億元，今年我們通過72億元，多了18億多，這樣鋪天蓋地的詐騙人民、製造謠言，甚至分化藍營，一直都是民進黨慣用的手法。

傅崐萁強調，政府不斷在欺騙人民各種津貼都沒有，都是因為藍白刪預算，甚至連軍公教加薪都沒有，但事實上所有基層的百姓，這些補助款大家都領得到，因為國民黨團根本沒有動人民相關補助款和國家重大建設，還給了卓榮泰史上最高的總預算額度。

傅崐萁表示，台灣人民會逐步認清，賴政府一年來除了鬥爭還是鬥爭，除了欺騙還欺騙，現在已經是詐騙國家隊了，大家都很清楚。

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