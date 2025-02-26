新竹棒球場挖出廢棄物 立院國民黨團：林智堅要不要負責？

新竹棒球場挖出混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等廢棄物，立法院國民黨團質疑前新竹市長林智堅當年稱過去8年親自巡查監工，要不要負責。（記者林欣漢攝）

2025/02/26 10:58

〔記者林欣漢／台北報導〕新竹棒球場挖出混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等廢棄物，立法院國民黨團今日上午召開記者會，質疑前新竹市長林智堅當年稱過去8年親自巡查監工，要不要負責？現在民團還發起要罷免新竹市長及立委，是否擔心林智堅執政時的「大秘寶」繼續被挖出來？國民黨團會繼續追真相。

國民黨團書記長王鴻薇表示，新竹棒球場經費主要都來自中央前瞻預算的補助，2017年林智堅向行政院爭取到前瞻基礎建設計畫8.76億元經費進行拆除重建，2019年開始進行為期32個月的拆除重建工程，總經費12億元，2022年新竹棒球場落成邀請前總統蔡英文蒞臨，同日弊案爆發，一位球員飛身救球受傷，國人都印象深刻。

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王鴻薇指出，新竹棒球場原本預算僅3億元，一路追加預算至12億元，這3年因為訴訟遲遲無法開挖，直到近日開挖才發現廢棄紅磚及電線等廢棄物，廠商傾倒廢土的利益起碼有1億3千萬元，到底新竹當時是如何能驗收過關？林智堅當年稱過去8年親自巡查監工，2年多來無法打棒球，還挖出這麼多亂七八糟的廢棄物，林智堅要不要負責？現在民團還發起大惡罷，要一同罷免市長及立委，這是要護航什麼？是不是擔心林智堅執政時的「大秘寶」繼續被挖出來嗎？如果罷免成功還有人會去監督、追查嗎？國民黨團會繼續追真相。

國民黨新竹市立委鄭正鈐表示，檢調要全面徹查追究相關責任，絕對不能姑息，棒球場的結構安全問題，未能達到相關規範，結構安全的重新規劃施作刻不容緩，排水系統也要全面改善，加速棒球場的修復工作，讓棒球場儘速重啟。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，「草菅人命蓋球場，傷害球員林智堅」，新竹棒球場就是民進黨荒謬施政的縮影跟照妖鏡，挖出混凝土石塊、紅磚、廢電線、寶特瓶，多到可以堆起數個小山丘，這是什麼樣的前瞻性建設、這是什麼樣的林智堅政府，更扯的是連混凝土結構都被技師公會判定未達安全程度，這不是草菅人命，什麼是草菅人命？林智堅有把在球場看球球迷的命放在心上嗎？連在球場打球的球員都會受傷，對得起我們的國球、對得起所有為我們國家爭光的球員嗎？

羅智強指出，新竹市長高虹安因為助理費案涉貪11萬元，一審判刑7年4個月，林智堅這個草菅人民的球場涉案12億元，檢方拖拖拉拉到現在，進度在哪裡？有沒有去徹查林志堅所有相關的金流跟廠商的關係，離譜至極。民進黨真的對不起新竹市，現在還要搞大罷免，要把能夠監督、揭露球場弊案的新竹市立委罷免掉，有這個道理嗎？這是民進黨赤裸裸的陽謀，要去遮蓋他們的新竹大秘寶，相信新竹的鄉親看得很清楚。

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