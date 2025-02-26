詐領助理費改判5年半無緩刑 嘉市議員戴寧：剩餘任期堅守崗位服務

嘉義市無黨籍議員戴寧。（資料照）

2025/02/26 10:24

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧遭控以人頭詐領助理費431萬餘元，台灣高等法院台南分院今二審判決，審酌戴寧認罪、繳回犯罪所得431萬餘元，有悔意，改減判5年6月有期徒刑、褫奪公權4年，無緩刑。

戴寧今發表聲明表示，法院認為在此案個人的行為有情堪憫恕的情形，而予以減刑，雖然法院沒有接受律師所主張的此案有構成偵審自白應再予減刑，但仍對於法院的諒解個人行為表示感謝。

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戴寧聲明說，將在收到判決之後，與律師研討後續行為，並希望助理費制度能通盤性的規劃檢討；在剩餘的議員任期中，她將秉持初心、堅守崗位，為市民服務。

戴寧為前嘉義市議員戴建三之女，2009年起當選議員，延續父親政治香火，連任第8、9、10、11屆議員。

2022年3月9日因涉詐領助理費案遭檢調搜索，3月10日80萬元交保，檢方提起抗告，台南高分院發回更裁，3月13日嘉義地院重開羈押庭，裁准羈押禁見。

戴寧羈押期間，遭逢戴父病逝，3月23日申請戒護奔喪，上腳鐐、手銬奔赴靈堂畫面震撼地方政壇，並引發網友批評「不近人情」，經5名出身嘉義縣市立委陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴跟邱泰源等5人，向法務部長蔡清祥抗議，4月8日戴父的告別式，戴寧由管理員戒護出席家祭，沒上手銬腳鐐。

2022年5月11日嘉義地檢署依違反貪污治罪條例，起訴戴寧，求從重量刑24年；嘉義地院隔年7月一審判決，戴寧違反貪污治罪條例，判處10年6月、褫奪公權5年，戴寧提起上訴，全案經台南高分院審理，今二審判處5年6月有期徒刑、褫奪公權4年。

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