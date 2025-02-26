佳話變政爭工具 顏擇雅：誰敢把錢捐清大？

聯電前董事長曹興誠。（資料照）

2025/02/26 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲又指控他過去答應要捐給清大1500萬卻食言，私德有問題，也沒有誠信。清大昨天（24日）發聲證實沒收到款項，卻被不少學者、媒體人翻出過往相關資料打臉質疑。對此作家顏擇雅表示，清大校方這兩天的公開發言，就是在嫌錢多，砍財源，把自己的募款潛能縮小再縮小。將來誰還敢捐錢給你？

顏擇雅在臉書PO文表示，清華大學與交通大學這兩所大學的在台創設，都是匪區大學的所謂”在台復校”。清華是1956，交大是1958。老蔣政權為了科技長遠規劃，一開始派給兩校的人才培育任務就不一樣，清華是核子工程，交大則是電子工程。因此清華在尚未有大學部之前，就先有原子科學研究所。交大在台灣一開始則只有一個電子研究所。

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顏擇雅指出，可想而知，後來憑電子製造業起飛而致富的創業家裡面，交大校友一定遠多於清大校友，也就是說，清大交大雖然經常並稱，好像旗鼓相當，但在校友捐款這一塊，清大一向是跟交大不能比的。

顏擇雅續指，不過就算校友的有錢人數不如他校好了，但如果擦亮校譽（例如不要聘用到翁曉玲這種超級地雷），校長又很會公關（像當年的沈君山），並且深耕產學關係，讓有錢人覺得捐錢給你很值得，很爽很光榮，然後一個帶一個，募款潛能還是可以很龐大，無上限的。

顏擇雅直言，沒想到清華大學做的是相反。校方這兩天的公開發言，就是在嫌錢多，砍財源，把自己的募款潛能縮小再縮小。將來誰還敢捐錢給你？其他學校為了怕被帶衰，這兩天一定要努力表態，說自家的捐款程序絕不會出類似紕漏，讓全世界知道捐款給你只會是好事一樁，現在是，百年之後也會是。不會哪一天，校長都換好幾人了，突然變政爭工具。

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