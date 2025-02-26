藍營質疑領國外組織補助要求辭職 沈伯洋：被提名立委後已放棄申請標案

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/26 09:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城因壯世代爭議辭職，國民黨立委質疑民進黨立委沈伯洋接受國外組織援助，也要辭職。對此沈伯洋表示，他原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？

沈伯洋在臉書PO文表示，國民黨議員出來喊話，叫沈伯洋「學吳春城辭職」，蛤？等等，吳春城的問題是什麼？提了一個圖利自己的法案、自己當立委的同時，還兼自己的協會理事長、在有影響力的情況下，協會拿到政府標案。然後，你們說沈伯洋跟吳春城也一樣？

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沈伯洋指出，他提國安法案，一直被民眾黨擋、被提名不分區後，就辭掉所有理事長職位、民主實驗室在我被提名後，直接宣布放棄申請任何政府標案，到底哪裡一樣？然後現在紅媒和中國官媒又來打，說沈伯洋「在民間的時候，拿過各國補助」。

沈伯洋直言，原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？國民黨真的覺得這是一個問題？這樣要辭職？你們這些議員是在害國民黨現在的立委吧？謝謝Team Taiwan和一起看比賽的家人，讓他在不斷被攻擊的日子裡，感受到溫暖。

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