為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營質疑領國外組織補助要求辭職 沈伯洋：被提名立委後已放棄申請標案

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/02/26 09:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城因壯世代爭議辭職，國民黨立委質疑民進黨立委沈伯洋接受國外組織援助，也要辭職。對此沈伯洋表示，他原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？

    沈伯洋在臉書PO文表示，國民黨議員出來喊話，叫沈伯洋「學吳春城辭職」，蛤？等等，吳春城的問題是什麼？提了一個圖利自己的法案、自己當立委的同時，還兼自己的協會理事長、在有影響力的情況下，協會拿到政府標案。然後，你們說沈伯洋跟吳春城也一樣？

    沈伯洋指出，他提國安法案，一直被民眾黨擋、被提名不分區後，就辭掉所有理事長職位、民主實驗室在我被提名後，直接宣布放棄申請任何政府標案，到底哪裡一樣？然後現在紅媒和中國官媒又來打，說沈伯洋「在民間的時候，拿過各國補助」。

    沈伯洋直言，原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？國民黨真的覺得這是一個問題？這樣要辭職？你們這些議員是在害國民黨現在的立委吧？謝謝Team Taiwan和一起看比賽的家人，讓他在不斷被攻擊的日子裡，感受到溫暖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播