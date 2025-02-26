900萬保留地抵2億債高金素梅侄子捲開發弊案 吳靜怡：有沒有中資？

立委高金素梅（左）與侄子高晉揚（右）。（圖擷取自臉書）

2025/02/26 11:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體批露立委高金素梅侄子買下價值900多萬元的原住民保留地後，又以2億元的金額抵押給開發商，讓開發商享有土地使用權。對此媒體人吳靜怡表示，高金素梅姪子背後牽扯的利益水就更深了，資金流向是否合法、有沒有中資、是否有其他政治人物分到這筆錢。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲和林岱樺都涉嫌一樣的狀況，就是把「政治獻金」當成大水庫的金流，林岱融是不是就猶如李文宗一樣，就是可以被信任的水庫管理人，被羈押其中的重要共同原因就是有潛在共犯未到案，勇敢的泰安鄉圓墩部落原住民，揭露了苗栗縣溫泉飯店開發弊案，牽扯到土地使用、原住民權益、資金流向、利益輸送問題。

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吳靜怡指出，林岱樺立委的案子跟高金素梅立委相關的案子，唯一共通性，一個是弟弟、另一個是姪子，而背後牽扯的利益，高金素梅姪子水就更深了，土地價值與抵押金額之間的巨大差距確實難以用常理解釋，900多萬元的土地如何能抵押出2億元？這恐怕涉及高風險的財務操作，也可能隱藏了其他交易細節，資金流向是否合法、有沒有中資、是否有其他政治人物分到這筆錢，目前沒有公開證據可以證實，只能等待司法單位的調查結果。

吳靜怡續指，余正煌大家都不陌生，曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲，今年2月，涉嫌以投資金融商品為名義向親友招攬資金，涉案金額約5,000萬元，因無法兌現收益被控非法吸金及詐欺。被台北地檢署以50萬元交保並限制出境，余正煌當年以正義之名站出來，如今卻因私利涉嫌詐欺，同時，調查局作為執法單位，內部人員涉案也可能引發外界對其公信力的質疑。

吳靜怡直言，綜合以上，今日的新聞，無論是政治獻金的濫用、土地交易的疑點，還是詐欺案的涉入，都是權力與利益的交錯！世界上最危險的謊言，就是我們願意相信的謊言，那些政客的嘴。

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