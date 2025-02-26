柯粉醫師酸整天喊「世界第一」！ 台灣隊晉級反遭網嘲諷

台灣挺進經典賽正賽。（記者林正坤攝）

2025/02/26 00:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊25日晚間和西班牙隊在經典賽資格賽附加賽交手，在毫無退路的沉重壓力下，終場6:3取勝，拿下明年經典賽正賽資格。23日台灣隊遭尼加拉瓜完封時，一向力挺前民眾黨主席柯文哲的精神科醫師沈政男發文狠酸，台灣一堆人在去年12強後，整天在喊「世界第一」，如今台灣不負眾望挺進經典賽正賽，不少網友湧入沈政男的臉書嘲諷。

去年底台灣隊在世界棒球12強奪冠，嗨翻全國，本月經典賽資格賽開打，大家都相當期待國家隊本次表現。不過開賽後台灣隊表現起起伏伏，本月23日對陣尼加拉瓜更以0：6遭完封，不少球迷難免失望，對台灣是否能如願挺進正賽感到擔憂。

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23日當天，沈政男就在臉書發文酸：「哥講的話，知道要聽了吧。中華隊，加油啦！整個台灣，都要加油；棒球輸贏只是小事，卻映照出，嗯，不只是五大皆空，根本就是五蘊皆空，然後還在那邊大喊，喔，我是世界第一等。可憐啊！」

而今台灣隊挺住龐大壓力，對上首戰以12:5大勝我國的西班牙，終場以6:3獲勝，拿下經典賽正賽門票，球迷無不歡呼雀躍。

還有不少網友湧入沈政男23日的貼文嘲諷，「阿不是很會預測？！有預測到最後的晉級嗎？」、「哥，怎麼不出來說話了？」、「又贏了，什麼五大皆空啦！你就是一日球迷啦！」、「你看不起台灣，也看不起我們的棒球。知道球員在場上壓力有多大嗎？這種精神科醫師如何有同理心去了解病人痛苦，每天只會唱衰台灣！真令人不恥！」、「自己國家的球隊輸了球，他嘲弄奚落著可憐啊；自己國家的球隊贏了球，他那張撲克臉惦惦的」。

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