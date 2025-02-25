為陳乃瑜抱屈 蘇巧慧：5千餘份連署書從何而來

新北市黨部主委蘇巧慧（左三）為遭發起罷免連署的新北市議員陳乃瑜抱屈。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/02/25 20:26

〔記者黃子暘／新北報導〕公民團體罷免國民黨立委連署行動四起，國民黨「以罷制罷」發起罷免民進黨立委、議員連署，卻已有數起疑似假造連署簽名事件發生。民進黨中央黨部今（25日）舉行「顧好議員」專案會議，新北市黨部主委蘇巧慧為黨籍議員陳乃瑜抱屈表示，陳乃瑜努力大家有目共睹，不解罷團短時間號稱五千多份連署書從何而來。

蘇巧慧表示，國民黨相關人士透過仇恨動員罷免綠營黨公職，擺攤收件時門可羅雀，甚至有涉嫌抄名冊、偽造連署書的情況發生。蘇巧慧也懷疑，罷團體短時間內號稱收集五千多份陳乃瑜的罷免連署書，究竟是從何而來？

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蘇巧慧說，陳乃瑜在選區的耕耘大眾有目共睹，她重視親子教育議題，舉辦親子活動、青少年人權營、兒童主播體驗營等，也積極為選區打造宜居環境，改善社區遊憩空間與學校硬體設備，相信選民無法認同惡意罷免。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，國民黨相關人士發動「惡罷」，就是希望透過地方組織反制罷免藍委的公民力量，新北市民不會接受這種「反向操作的仇恨動員」。

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