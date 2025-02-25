750元之亂！卓榮泰證實停徵進口3C器材規費 NCC討論退費作法

行政院長卓榮泰（中）、經濟部長郭智輝（左）、財務部長莊翠雲（右）25日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 19:01

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布藍牙、Wifi等電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費750元，引起民眾不滿，今日行政院長卓榮泰證實停徵，NCC也表示，政策本身已經確定，NCC將檢討退費作為，也會就後續防弊作法進行討論。

NCC自2月5日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案就要收取750元審查費用，引起各界強力反彈，NCC後表態讓步，承諾適切調整，此前暫緩收取，僅開出繳款通知單，民眾暫不需繳費，待方案確認後再行繳交規費即可，且今年自2月5日新制上路至2月10日期間，計開出366張繳款單，僅322人有繳費。

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卓榮泰今日赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，回應國民黨立委王鴻薇時指出，NCC為獨立機關，但年後有與NCC溝通，最終也是由NCC來了解社會的反應，以及做什麼樣的處置，NCC函報財政部，取得答覆是「同意停徵」，因此「NCC現在的意思就是停徵」。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲表示，關於停徵750元審查費一事，是由行政院長卓榮泰建議、NCC代理主委陳崇樹決定，至於後續如何防止業者化整為零、規避法律，還會再做討論，目前已經繳交相關費用者的退費作為也會再行檢討，但政策本身已經確定。

此外，NCC表示，NCC於2月10日宣布暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依「規費法」規定，向財政部提出申請暫緩收取，並於2月14日同意停徵一年，並非今日才停徵。

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