罷免王美惠連署冒用民眾身分 民進黨：將協助積極告發

律師陳澤嘉陪同被冒名連署罷免案的鄭姓女子，到嘉義地檢署提告。（記者林宜樟攝）

2025/02/25 19:07

〔記者陳昀／台北報導〕罷免民進黨嘉義市立委王美惠的一階提議連署書，接連爆出「死人連署」、民眾身分遭冒用，遭冒用民眾提告後，罷免領銜人隨即宣布停止二階連署。民進黨發言人韓瑩表示，各地民眾如遭冒名連署，可向民進黨中央反映，民進黨將積極協助告發，遏止此類情形再發生。

針對國民黨對民進黨地方議員發起報復性罷免，民進黨中央繼上週啟動「顧好立委專案」後，今也再邀新北市、基隆市、苗栗縣、南投縣等被罷免區域議員及地方黨部主委召開「顧好議員專案」會議。

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韓瑩轉述，經各地議員反應後盤整出兩種「惡質樣態」，一是「報復式惡罷」，四縣市被罷免議員，先前曾參與地方補選以及立委選舉，罷免理由針對性十足，顯見早有預謀；二是「幽靈連署」，各地甚至不見連署站卻被送件，基隆市議員反應，連署書很可能是去年就準備好的，抄名冊情況非常明顯。

韓瑩表示，顯見報復性罷免綠委行動，以不正當手段進行惡罷罪證確鑿，且自知毫無正當性。民進黨上週成立「挺公民 護民主」律師團，要遏止抄名冊、偽造文書、死人連署等不正當惡罷行為，已有多位民眾在律師團協助下正式提告，黨中央也提供公民協助專區及專線，律師團將會全力協助民眾捍衛權益。

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