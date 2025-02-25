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    有無收到曹興誠捐款？清大今昔說法不一 名校教授們這樣酸……

    曹興誠近日遭指控過往答應前清大校長要捐1500萬給清大卻食言。（資料照）

    曹興誠近日遭指控過往答應前清大校長要捐1500萬給清大卻食言。（資料照）

    2025/02/25 21:18

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲又指控他過去答應要捐給清大1500萬卻食言，私德有問題，也沒有誠信。清大昨天（24日）發聲證實沒收到款項，卻被不少學者、媒體人翻出過往相關資料打臉質疑。今天還有不少名校教授語帶嘲諷說，善心人若想捐款給校方，絕對不會發生給了錢過了快30年說沒收到錢這種事！

    翁曉玲23日在臉書PO文指控，前清大校長沈君山曾為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈，2人約定贏一個子捐1萬元美金，最後沈君山贏了50子，為清華募得台幣1500萬元，「只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了。」24日有媒體報導稱，清大出來證實沒有收到曹興誠的1500萬捐款，藍白粉見機群起嘲諷。

    後續包括旅美教授陳時奮、退休醫師楊斯棓、政治工作者周軒等人都特別翻找出過往清大發布的資料和相關報導，打臉翁曉玲和清大昨日說詞。印太戰略智庫執行長矢板明夫還在清大網站上看到2018年沈君山前校長去世時，以秘書處之名發表的悼詞中，專門提到過這件事，「由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。」

    隨著輿論延燒，陽明交大法律教授林志潔在臉書發文調侃，「歡迎大家捐款陽明交大或『潔伴同行挺台灣協會』，可靠安心，絕對不會使用經費三十年後，突然說好像沒有收到錢……」；台大物理系副教授梁國淦則PO文，「有錢請捐台大普物實驗室。您不想讓人知道的話，一定不會說出去。您若有天需要證明的話，我們一定幫您記到天荒地老。」

    師大台灣史研究所助理教授陳志豪也說，「如果捐款給臺師大臺史所的話，我們可以提供以下五大保證。一、一定有收據；二、一定發感謝狀；三、一定專款專用，妥善用於長期發展；四、一定發粉專跟官網，併呈所有資料；五、一定有所長跟您擺拍留念，還印出來護背。其實我們一直受到許多前輩的低調支持，非常感念，若有台派前輩想給予任何支持，也請隨時與我們聯繫，我們與大家一同努力留下臺灣的歷史！」

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