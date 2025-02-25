經部次長赴美談關稅會見層級低 王鴻薇：台積電見到的政府見不到

國民黨立委王鴻薇。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 20:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普上台後即啟動全球關稅戰，台灣對美貿易順差名列前茅，引發國內憂心是否會遭美關稅報復。國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢行政院長卓榮泰，指政府派員去談判見到的層級極低，「台積電見到的層級，我們的次長是見不到的」，呼籲政府應透過企業界去傳達台灣可在貿易順差上能做的事，卓榮泰也點頭說同意。

王鴻薇說，台灣在對美貿易順差的國家排名第六，按照美國商務部統計，去年的順差成績就有將近740億美元，我們本來也很沾沾自喜，希望降低對中國大陸的依賴，成功開拓美國市場。

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王鴻薇說，但美國人很不高興，現在只要是對美貿易順差前幾名的，大家都瑟瑟發抖，最近包含泰國商務部長、韓國的企業大老闆都到美國輸誠，而台灣則派經濟部次長江文若。

卓榮泰回應，雙方的貿易平衡，是國際間往來對等相當重要的原則，所以我們並不全然沾沾自喜對美的貿易順差，希望雙方能夠平衡；但就產業鏈來講，台灣是一個產業供應鏈重要的的角色，所以多輸出一些高科技產品這也是必然的現象，這經過理解後，再從其他方面去平衡貿易。

王鴻薇詢問卓榮泰，江文若和貿易代表署在美國見到什麼樣的層級，院長知道嗎？部長有跟院長報告嗎？卓榮泰說，她一定有她的安排聯絡和管道，「她去之前我當然知道」，回來之後不會去一一跟她的行程，但會通盤了解她的過程。

王鴻薇透露，江文若見到的層級極低，「台積電見到的層級，我們的次長是見不到的」，卓榮泰回答「是」。她建議政府，可以透過企業界，去摸底、去傳達我們在中美貿易順差上能做什麼。

王鴻薇提醒，這就是一個警訊，卓榮泰要親自去監督，因為這件事對台灣太重要，台灣本來就是一個以貿易出差為導向的經濟體。台灣一直希望降低對中國市場的依賴，但對美順差數字節節高升，川普絕對不高興。

王鴻薇詢問郭智輝，為什麼不自己親自赴美？商場如戰場，尤其郭部長就是從商場出來的。而她很生氣的是，從川普上任之後她就常發文給經濟部，應該知道要對台灣哪些產業會受影響，結果收到的回函是輕描淡寫，指沒受什麼影響，「沒受什麼影響才怪，所有的企業界都嚇得要死」。

王鴻薇再問卓榮泰，是否知道台灣伺服器和代工廠在川普百日之前會加碼訪問美國？卓榮泰回應，他知道現在有一些公協會的組織訪美，盼生產布局有所調整，他尊重產業界的決定，政府也已經和他們在做接觸。

王鴻薇說，賴清德總統說民主產業鏈，但當台積點等大型企業都要到美投資，甚至傳出德州要成立一個德州竹科，所以不只台積電要搬到美國，還擔心連竹科都要搬到美國，在這樣的趨勢下，政府是否有相對應的政策？

此外，王鴻薇還指出，中美貿易戰之後，很多台商怕美國對中國課徵關稅，自己到越南、墨西哥布局，包括仁寶。但經濟部竟然對墨西哥、越南台商沒任何關心？經濟部長郭智輝回應，墨西哥台商300家，他談了60家。

王說，台灣可能要去增加採購美國的產品，能源是其中一項，可能要加碼投資；另外她為人民請命，是不是可以降低美國汽車（17.5％）、保健食品的關稅（30％）？

郭智輝說，若我們對美國開同樣的關稅2.5％，就要對所有的國家開同樣的關稅，所以美國的車不見得進來，其它國家的車都進來了，那本土就完蛋了。王則回應，我們保護本土產業非常久了，所以一直維持高利率，但台灣期待汽車關稅下降也很久了。

保健食品方面，郭智輝說，台灣本土的保健食品就非常的強，王鴻薇怒嗆，「強幹嘛還要30％來保護？」郭智輝回應，這是國人自己的產品，希望國人能愛用。王鴻薇則說，這就是保護嘛，對消費者有好處嗎？一點好處都沒有。

卓榮泰回覆4點，第一，我們一定和產業界合作，保持產業界的領先地位；第二，任何產業界到外國去做戰略布局，絕對不能讓台灣的產業空洞化；第三，針對台灣任何一個產業，我們全力來向國際爭取，避免不公平的關稅；第四，如果涉入到對等關稅的談判，我們據理力爭，在雙方最有利的狀況下做最有利的爭取。

王鴻薇要求卓榮泰在這場關稅戰要親自督軍，每週把一些部長、經貿辦事處找過來親自盯進度，這件事重中之重。卓榮泰回應，行政院已經在做了，會把它做得更密集。

行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）答詢。（記者塗建榮攝）

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