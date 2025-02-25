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    網購國外手機收750元審查費？ 卓榮泰：停徵

    行政院長卓榮泰明確回應，「NCC現在的意思就是停徵」。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰明確回應，「NCC現在的意思就是停徵」。（記者塗建榮攝）

    2025/02/25 17:41

    〔記者劉宛琳／台北報導〕NCC月初宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等，郵寄回台灣每件要收審查費750元，引發民怨後NCC宣布政策暫緩。國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長卓榮泰未來是否不再收費？卓揆明確回應，「NCC現在的意思就是停徵」。

    王鴻薇說，暫緩就是代表以後還是會收，還不知道什麼時候會收取，還不知道要收多少錢，所有的消費者還是非常忐忑，這是讓大家覺得政府搶錢搶得太過分了。她詢問桌榮泰，贊成NCC用暫緩收取的方式來做緩兵之計嗎？

    卓榮泰回應，年後他們有發現這個問題，也有和NCC溝通，但NCC到底一個獨立機關，由他們來了解社會的反應和做什麼樣的處置，「我們現在是支持NCC做這樣的決定。」

    王鴻薇追問NCC代理主委陳崇樹，收還是不收？陳崇樹說，NCC經過規費法相關規定，函報財政部取得停徵的同意，財政部尊重他們的決議，「我們現在不再收取費用」。

    王鴻薇再問，NCC只是決定暫緩，現在不收取，那未來可能收取嗎？陳崇樹說，他們函報財政部之前是暫緩收取，函報後財政部答覆是同意停徵；卓榮泰也說，NCC原本是暫緩，但函請財政部說明後，財政部尊重NCC，「NCC現在的意思就是停徵」。

    「所以停徵，院長講的喔」王鴻薇說，立法院這邊有紀錄，按照院長的意思，就是不收了。請NCC用新聞稿的方式或文字的方式來告知消費者，因為有許多消費者現在還是在詢問這個問題；陳崇樹回應，可以。

    卓榮泰說，尊重NCC是一個獨立機關，還是要讓他們去研究防弊的措施，但不以收費的方式。

    國民黨立委王鴻薇。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委王鴻薇。（記者塗建榮攝）

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