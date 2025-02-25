誓言廢止壯促法！林俊憲：黃國昌敢擋就是在打假球

吳春城25日請辭立委。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 17:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」，其「壯世代」商標及家族企業政府標案，遭外界質疑違反利益迴避原則。身陷圖利爭議的吳春城，今天（25日）突然宣布請辭立委。對此，預告新會期會推動廢止壯促法的民進黨立委林俊憲，今天呼籲民眾黨新任主席、黨團總召黃國昌不要出手擋廢止案，否則說再多都是打假球！

法院會今天邀請行政院長卓榮泰接受質詢，第一棒質詢的細數推動壯世代法案的點滴，聲稱「美好的一仗已經打過」，坦言在壯促法通過那一刻，他就已經在考慮辭立委，10天前他已向黃國昌及秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，今也依規定向立法院秘書處遞出辭職文書。而吳春城發言的過程中，仍不忘宣揚「壯世代理念的美好」。

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吳春城辭職的消息曝光後引發外界熱議，不少人質疑他是想斷尾求生，或是想透過辭立委換壯促法「存活」，只要壯促法不廢，吳春城就能靠著「壯世代」賺大錢，繼續利用「壯世代教科文協會」投標政府標案，用壯促法繼續護航家族企業。

對此，林俊憲今下午在臉書發文表示，「先說好喔，無論吳春城辭不辭立委，廢止壯世代法，我是推定了。商標消失了，但接標案的壯世代協會還沒消失；吳春城跑了，但他用壯世代為名義凍結的預算卻還卡著，爛攤子都還在，辭不辭有什麼差別？國昌主席有心想止血，那就不要在程序委員會擋廢止案，否則都是打假球！」

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