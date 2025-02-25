翁曉玲批曹興誠卸責沈君山 周軒：將逝者扯進政治攻防最不道德

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/02/25 18:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍委翁曉玲指控，聯電創辦人曹興誠過去答應已故清大校長沈君山要捐1500萬卻食言，曹興誠回應有將捐款支票直接交給沈君山，但清大昨（24日）卻稱沒收到錢，翁曉玲痛批曹興誠把事情推給已經過世的人實在不道德。對此，政治工作者周軒直言：「把沈君山前校長扯進來政治攻防，才是最不道德的！」

翁曉玲23日在臉書PO文指控，前清大校長沈君山1995年為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈，2人約定贏一個子捐一萬美元，最後沈君山贏了50子，為清華募得台幣1500萬元，還諷刺說「只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了」。

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24日，有媒體報導稱清大證實沒收到曹興誠的捐款，曹興誠表示當時的捐款支票是直接交給沈君山，沒有指定要捐給清大，沈校長也許是拿去做其他公益用途，他沒有多過問。翁曉玲再於臉書發文批：「曹興誠可惡至極，竟敢汙衊沈君山校長，影射沈校長把這筆1500萬捐款給污掉了！清大師生校友們請大聲譴責曹興誠，一起出來捍衛沈校長的聲譽！」

而周軒今天（25日）在臉書發文，「有媒體朋友問我翁曉玲委員稱（曹興誠）把事情推給已故的沈君山前校長是不道德的，我怎麼看？我認為翁曉玲委員現在把沈君山前校長扯進來政治攻防，才是最不道德的。順便我也要再提醒一下，清大在台復校第一任校長，梅貽琦前校長曾經表示：『一個大學之所以為大學，不在有沒有大樓，全在於有沒有好教授』共勉之。」

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