吳春城辭立委民眾黨力挺 顏若芳批不演了、公然挺圖利

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

2025/02/25 16:44

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨立法委員吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦，吳春城今（25日）宣布請辭後，民眾黨發聲明譴責民進黨政治鬥爭抹黑攻擊「壯促法」，北市議員顏若芳痛批民眾黨聲明公然挺圖利、黃國昌不演了，並指《壯促法》4大缺陷淪「圖利爛法」。

顏若芳表示，吳春城意圖營造自己是「被迫害的烈士」，民眾黨還一搭一唱左批民進黨、右挺壯世代，可見黃國昌就任黨主席後，民眾黨「寬以律己、嚴以待人」的死性不改，甚至到恬不知恥的地步；民眾黨的聲明內容就是表態力挺吳春城、力挺《壯促法》，對吳春城明顯違法利益迴避規範，卻充耳不聞。

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顏若芳說，吳春城的行徑加上力推《壯促法》，不僅明顯圖利，疊床架屋的法案，更有悖於民眾黨自稱的理性務實原則，根本就是功課沒做足的圖利爛法；首先，法案第2條定義55歲以上有工作能力及意願者為「壯世代」，不過55歲以上的民眾就包含了多重的世代，有父母輩、兒女輩或孫輩有，其過往人生經驗和社福、經濟需求都不一樣，且在《中高齡及高齡者就業促進法》等相關法令中，中高齡、高齡者都有定義，壯世代只會讓各世代需求更加模糊，讓政府無所適從。

其次，法案第6及15條，要求政府建立壯世代統計資料庫；然而現在政府各機關的調查統計資料，都有針對各年齡層的衛生、社福、高齡長照、經濟等面向的調查統計機制，實在沒必要再疊床架屋。

再者，法案第7、8及第10到14條，也有針對壯世代就業、健康、數位、文化、觀光、農業、在地創生參與的保障條文，但這些內容只要援引《中高齡及高齡者就業促進法》、《老福法》等相關法令或政府專案計劃就可以達成目的，疊床架屋之外，更會讓人質疑特別為「壯世代」再量身定做一個專法，是否就是吳春城為了圖利自己？

最後，吳春城過往曾著書描述壯世代願景，內容稱壯世代掌握了我國3分之2的財富，如今卻要立專法特別照顧吳春城口中這群獲配財富的主要群體，言行前後矛盾仍令人霧裡看花；況且，壯世代排除無勞動生產意願的55歲以上群體，定義不清更有歧視之嫌。

顏若芳認為，若在立法程序開始前，立委們就知道吳春城的圖利嫌疑，《壯促法》肯定就沒有那麼容易過關；吳春城和民眾黨這群人瞞天過海，讓圖利爛法成真，如今又意圖放任擺爛，是做了最差的示範，呼籲民眾黨回頭是岸，不要整天妄想被迫害，卻加害台灣的下一代。

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