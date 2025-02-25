白委吳春城涉「壯世代」爭議請辭 卓榮泰：非必要不使用這樣的名詞

行政院長卓榮泰答詢。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 16:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委吳春城因「壯世代產業促進法」涉圖利及商標爭議，今天宣布請辭立委。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢時說，政府不能跟有任何商業嫌疑的契約來做背書，「所以我們會謹慎，非必要不使用這樣的名詞來做現在內外的討論」。

民進黨立委陳培瑜質詢，就算吳春城已辭立委，但留下來的壯促法可能還會對相關部會的行政造成相當的干擾，詢問卓榮泰要要如何解決？

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卓榮泰回應，吳春城這是一個公共化的問題，也就沒有所謂的商業行為，吳春城也放棄商標，但他認為現在是要跟社會對話的時候，如果社會這個名詞的定義還不是那麼清楚，而且立法院還有委員在討論，行政院尊重委員的討論。

行政院部分，卓榮泰說，他和部會首長談過，我們現在不能涉入所有跟商業有關的任何行為，也不能跟有任何商業嫌疑的契約來做背書，「所以我們會謹慎，非必要不使用這樣的名詞來做現在內外的討論」。

勞動部長洪申翰說，勞動部去年年初有幾個相關的計畫有使用狀世代這樣的名詞，當時是因為看了勞動參與率，發現到55歲以上會有下降的狀況。不過，經過段時間社會對壯世代諸多討論和爭議，包括商標提刪凍預算的狀況，「我們也接到許多55歲以上的朋友來表達，不希望被稱作壯世代」。

洪申翰說，確實勞動部現在也在檢討，對於該照顧的人、55歲以上的勞參率，該做好的會做好，「但對特定的名詞，我們不會去拘泥和堅持」。到底用什麼樣名詞最適當，我們會找專家學者來討論，做一輪的檢討。

洪申翰強調，最重要的原則是把政策目的達到，但如果有一些人對於特定名詞認同問題，反而不想參與勞動部的政策計畫，這反而對勞動部原本設計目標的原意有衝突。他希望達到政策目標，但也降低社會爭議，這是未來選擇相關名詞比較重要的原則，這部分勞動部會來檢討。

陳培瑜說，特定的名詞確實會造成觀感不佳，這部分要拜託行政院、勞動部，若有相關的問題都要一併改善。

民眾黨立委吳春城質詢時宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

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