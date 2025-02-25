早在3天前就監控！ 管碧玲揭海巡當場抓包中國權宜輪斷海纜內幕

海洋委員會主委管碧玲透露，這次能以現行犯押解涉嫌斷纜的貨輪，最大關鍵是海巡以高規格超前部署，早在22日就已經持續監控中。（圖擷自管碧玲臉書）

2025/02/25 16:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中資背景的多哥籍（西非國家）「宏泰58」權宜輪船，今（25日）晨涉嫌拖斷我台澎3號海纜，遭我海巡以現行犯攔停、押返，海洋委員會主委管碧玲透露，這次能以現行犯押解涉嫌斷纜的貨輪，最大關鍵是海巡以高規格超前部署，早在22日就已經持續監控中。

海洋委員會主委管碧玲今在臉書表示，這次能夠以現行犯押解涉嫌斷纜的多哥籍權宜輪，海巡同仁以高規格超前部署，是最大的關鍵，她透露早在22日台南巡防區的雷操手，就一直監控這艘船。

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由於該船在海纜區持續逗留，巡防區曾通報巡防艇7次，都因為海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播7次，對方都不回應；直到今午夜0時10分，在海象許可之下，海巡100噸艇「PP10079」終於可以前往，並於2時30分到達現場，果然看到該船下錨，遂廣播驅離，至3時08分，該船起錨航離。

不久後，海巡在3時24分接獲中華電信報案，因為「PP10079」就在現場，立刻攔停該船。

管碧玲指出，海巡近期加強海纜守護，驅離不少船隻，沒有每一次行動都對外發佈，就像16日的一次斷纜，也已經移送了一艘涉嫌導致台馬2號斷纜的國籍漁船，今天其實是十天內的第二次斷纜帶案了。管碧玲強調，這幾天海巡幾項重要的任務，日以繼夜在忙碌，因為機敏尚不宜對外揭露，外界無法真正了解海巡有多麼忙碌，重申海巡是值得人民信賴的英勇部隊。

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